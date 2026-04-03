Guerra a l’Iran
Destituït el cap de l’Estat Major dels EUA en plena guerra de l’Iran
Randy George ha tingut una relació conflictiva amb el secretari Hegseth i altres alts caps enmig del conflicte de l’Iran per la presa de decisions, segons diversos mitjans nord-americans
DIRECTE | Guerra a l’Iran, en directe: última hora
Agencias
El Departament de Guerra dels EUA va ordenar aquest dijous al cap de l’Estat Major, Randy George, retirar-se del seu càrrec de manera immediata, un anunci que es produeix enmig de la guerra a l’Iran.
George, encarregat d’organitzar les forces de terra de l’Exèrcit nord-americà, va ser cessat del seu càrrec pel secretari de Guerra, Pete Hegseth, després d’haver estat a càrrec des de l’agost del 2023, d’acord amb el portaveu del departament, Sean Parnell.
Parnell, va confirmar el retir de George assegurant en el seu compte d’X que: «El general Randy A. George es retirarà del seu càrrec com el 41 Cap d’Estat Major de l’Exèrcit amb efecte immediat».
A més, el general David Hodne, cap del Comando de Transformació i Entrenament, així com el principal William Green, cap del Cos de Capellans, també haurien sigut rellevats, d’acord amb el ‘The Washington Post’.
Mitjans nord-americans com la CBS i la CNN van informar prèviament que George ha tingut una relació conflictiva amb el secretari Hegseth i altres alts caps enmig del conflicte de l’Iran per la presa de decisions.
George, oficial d’infanteria de carrera, es va graduar com a oficial a l’Acadèmia Militar dels Estats Units a West Point el 1988.
Ha exercit com a cap d’Estat Major des del setembre del 2023; anteriorment va comandar el I Cos a la Base Conjunta Lewis-McChord i posteriorment va ser assistent militar principal del secretari de Defensa Lloyd Austin durant l’administració de Joe Biden.
Purga a la cúpula militar
La sortida de George es produeix a més quan la guerra contra l’Iran compleix ja un mes i enmig d’una àmplia reestructuració de la cúpula militar impulsada per Trump en el seu segon mandat.
D’acord amb CBS News, Hegseth busca col·locar al capdavant de l’Exèrcit de Terra una figura alineada amb la visió del president per a aquesta branca militar.
El relleu immediat de George se suma a la sortida del general David Hodne, encarregat de transformació i entrenament, i del general William Green Jr., al capdavant del Cos de Capellans, segons informes de mitjans nord-americans.
Fins al moment, el Pentàgon no ha explicat públicament els motius d’aquestes decisions.
Canvis en plena guerra
Segons la CBS, el reemplaçament interí de George serà el general Christopher LaNeve, queva ser assessor militar de Hegseth i fins ara exercia de vicecap de l’Exèrcit de Terra.
En el seu càrrec, George era el principal responsable administratiu de l’Exèrcit, malgrat que no exercia comandament operatiu directe sobre les tropes desplegades.
La seva sortida se suma a altres moviments a la cúpula supervisats per Trump en els últims mesos, entre ells la destitució el febrer del 2025 del president de l’Estat Major Conjunt, el general Charles «CQ» Brown, així com la sortida d’altres alts oficials de l’Armada, la Guàrdia Costanera, la Força Aèria i l’OTAN.
Aquestes decisions han generat preocupació entre legisladors demòcrates, que adverteixen sobre una possible politització d’unes forces armades tradicionalment neutrals.
