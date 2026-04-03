Vuit nacionals
Identificats diversos espanyols entre les víctimes d’una xarxa nepalesa de falsos rescats milionaris
Hi ha 32 processats i deu arrestos per crim organitzat per aquesta operació en la qual s’han reportat unes 170 evacuacions falses
Guerra a l’Iran, última hora en directe: Destituït el cap de l’Estat Major dels EUA
EFE
Almenys vuit senderistes espanyols figuren en la llista de centenars de víctimes d’una xarxa de falsos rescats al Nepal que, mitjançant la col·lusió entre hospitals i agències, hauria desviat prop de 20 milions de dòlars en fraus a companyies d’assegurances internacionals.
Segons els registres de l’Oficina Central d’Investigació (CIB) a què va tenir accés EFE, la trama operava falsificant documents mèdics i factures d’evacuació en nom de turistes estrangers, com passa en el cas d’un ciutadà espanyol identificat per les seves inicials G.A.L., per qui un hospital va reclamar 1.945 dòlars el novembre del 2025mentre un servei d’helicòpters facturava 6.200 dòlars més.
La investigació identifica almenys vuit casos de ciutadans espanyols els passaports dels quals van ser utilitzats per emetre càrrecs fraudulents que, en algunes ocasions, superen els 4.500 dòlars per persona. Els investigadors de la CIB, unitat d’elit contra el crim organitzat, adverteixen que el nombre d’afectats podria ser més gran a mesura que avanci el procés judicial contra els 32 implicats en la xarxa.
La policia nepalesa ha destapat mètodes per forçar aquestes evacuacions innecessàries que van des de persuadir senderistes esgotats per fingir mal d’altura fins a l’administració oculta de llevat en pols al menjar o dosis excessives d’aigua per induir malestar físic immediat. Una vegada iniciada l’evacuació, la manipulació financera permetia que un sol helicòpter amb diversos passatgers fos facturat individualment a cada companyia d’assegurances a preu de xàrter complet, multiplicant els ingressos d’una operació de 4.000 dòlars fins als 12.000 dòlars.
«En els nostres gairebé quatre anys d’investigació, hem trobat una gran xarxa dedicada a defraudar les assegurances», va explicar a Efe el portaveu de la CIB, Shiva Kumar Shrestha, que va confirmar que ja hi ha 32 processats per crim organitzat i deu arrestos. El frau mèdic incloïa el pagament de comissions del 25% a les agències per part dels hospitals, on s’emetien informes amb firmes digitals de metges que mai van tractar els pacients.
En diversos casos documentats, turistes registrats «en estat crític» van ser vistos socialitzant a les cafeteries dels centres mèdics mentre es tramitaven els seus cobraments. Entre el 2022 i el 2025, les autoritats van identificar 4.782 pacients estrangers als centres implicats i van confirmar almenys 171 rescats falsos.
Només l’Hospital Era International de Katmandú va rebre dipòsits de més de 15,8 milions de dòlars vinculats a aquestes activitats, cosa que segons la Junta de Turisme del Nepal planteja una amenaça sistèmica per a un sector que depèn de la confiança internacional.
