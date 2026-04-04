Brussel·les es planteja racionar el combustible per la guerra
Els Vint-i-set estudien alliberar més reserves estratègiques davant la possibilitat que la crisi energètica sigui "duradora"
Monique Zamora Vigneault
Europa es blinda davant el risc d’una crisi energètica prolongada. Brussel·les està estudiant la possibilitat de racionar el combustible i alliberar més reserves estratègiques mentre es prepara per al que podria ser una crisi energètica "duradora" derivada de la guerra nord-americana-israeliana al Pròxim Orient, va advertir ahir el comissari europeu d’Energia i Habitatge, Dan Jorgensen.
El comissari, en una entrevista amb el diari britànic Financial Times, va afirmar que el bloc comunitari està estudiant "totes les opcions" i va advertir que "els preus de l’energia seran més alts durant molt temps". Jorgensen ha encapçalat la promoció de mesures d’estalvi a la Comissió Europea en les últimes setmanes i va enviar una carta als estats membres que remarca una sèrie de mesures pendents de desplegar.
Tot i que l’alt càrrec de la UE va descartar una crisi de subministrament actual, Brussel·les ja dissenya plans de contingència davant efectes estructurals de la guerra a l’Iran. Entre d’altres, les mesures podrien incloure promoure més dependència al tren d’alta velocitat en lloc del transport aeri, la reducció dels límits de velocitat en 10 quilòmetres per hora i l’impuls d’incentius al transport públic, així com el foment del teletreball. Alguns països, com les Filipines, Austràlia i Egipte, ja van introduir mesures temporals a mesura que la crisi ha anat afectant les reserves.
Des de l’esclat de la guerra a finals de febrer, els preus del petroli no han trobat sostre. El Brent, la referència del Vell Continent, ha superat la barrera de triple dígit en nombroses ocasions i ha arribat fins als 120 dòlars. El tancament de l’estret d ’Ormuz –una franja marítima clau controlada per Teheran que subministra un de cada cinc barrils de petroli –, ja ha tingut repercussions en diversos països asiàtics més dependents al subministrament d’aquesta artèria. "Estem estudiant totes les possibilitats i està clar que, com més greu es torni la situació, més haurem de recórrer, per descomptat, a instruments legislatius", va assenyalar Jorgensen. "Sens dubte, les nostres anàlisis són que serà una situació prolongada i els països han d’assegurar-se que tenen el que necessiten".
Plans dràstics
L’alt càrrec va reconèixer que els plans més dràstics s’estudien en aquest moment com a prevenció. "És millor estar preparats que lamentar-ho", va explicar. "Encara no hem arribat al punt de necessitar racionar productes crítics com són el querosè o el dièsel".
Més enllà del petroli, la indústria aèria es troba entre les més exposades a una escassetat de querosè que podria empènyer els bitllets d’avió a l’alça. El polític encara no ha obert la porta a agilitar la normativa vigent de la UE per obrir l’aixeta a més importacions de combustible dels Estats Units, tot i que no va descartar modificar-la a futur. "No hem arribat al punt d’haver corregit o haver modificat cap de les nostres normes actuals".
Així mateix, Jorgensen tampoc va descartar que es produeixin més allibereracions estratègiques de petroli després de l’històric alliberament de reserves energètiques portat a terme per l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) fa setmanes.
