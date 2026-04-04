Tensió global
El cap de l’Estat Major dels EUA, destituït en plena guerra de l’Iran
George va tenir una mala relació amb el ministre de Defensa Hegseth i altres comandaments
Els caps del Comando de Transformació i Entrenament i el de Capellans també han sigut rellevats
El Periódico
El Departament de Guerra dels EUA va ordenar dijous al cap de l’Estat Major, Randy George, retirar-se del càrrec de manera immediata, un anunci que es va produir enmig de la guerra a l’Iran. George, encarregat d’organitzar les forces de terra de l’Exèrcit nord-americà, va ser destituït del càrrec pel ministre de Defensa, Pete Hegseth, després d’haver-s’hi estat des de l’agost del 2023, d’acord amb el portaveu del departament, Sean Parnell.
Parnell, va confirmar la retirada de George i va assegurar en el seu compte d’X que "el general Randy A. George es retirarà del càrrec com el quaranta-unè cap de l’Estat Major de l’Exèrcit amb efecte immediat".
La destitució de George s’afegeix a més, segons va informar el Washington Post, al relleu del general David Hodne, cap del Comando de Transformació i Entrenament, i també a la destitució del general William Green júnior, cap del Cos de Capellans Castrenses.
Fins ara, el Pentàgon no ha explicat de manera pública cap dels motius d’aquestes decisions. Mitjans nord-americans com la CBS i la CNN van informar prèviament que George havia tingut una relació conflictiva amb el ministre Hegseth i amb altres alts caps enmig del conflicte de l’Iran per la presa de decisions.
George, oficial d’infanteria de carrera, es va graduar com a oficial a l’Acadèmia Militar dels Estats Units a West Point el 1988. Ha exercit com a cap de l’Estat Major des del setembre del 2023; abans va comandar el I Cos a la Base Conjunta Lewis-McChord i després va ser assistent militar principal del secretari de Defensa Lloyd Austin durant l’Administració de Joe Biden. La sortida de George es va produir a més quan la guerra contra l’Iran ja ha arribat a un mes i enmig d’una àmplia reestructuració de la cúpula militar impulsada per Trump.
D’acord amb les informacions que aporta CBS News, Hegseth pretén col·locar al capdavant de l’Exèrcit de Terra una figura alineada amb la visió del president per a aquesta branca militar.
Canvis en plena guerra
Segons assenyala la CBS, el reemplaçament interí de George serà el general Christopher LaNeve, que va ser assessor militar de Hegseth i fins ara exercia de vicecap de l’Exèrcit de Terra. En el seu càrrec, George era el principal responsable administratiu de l’Exèrcit, malgrat que no exercia un comandament operatiu directe en les tropes desplegades sobre el terreny.
La seva sortida de l’Exèrcit s’afegeix a uns altres moviments dins la cúpula supervisats per Trump durant els últims mesos, entre els quals hi ha la destitució el febrer del 2025 del president de l’Estat Major Conjunt, el general Charles CQ Brown, i també la sortida d’altres alts oficials de l’Armada, la Guàrdia Costanera, la Força Aèria i l’OTAN.
Aquestes decisions han generat preocupació entre legisladors demòcrates, que adverteixen sobre una possible politització d’unes forces armades que tradicionalment han sigut neutrals.
Subscriu-te per seguir llegint
