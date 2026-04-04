Conflicte al Pròxim Orient
Carrera contra rellotge per trobar el soldat nord-americà a l’Iran després de ser abatut el caça en què volava
Mentre el temps corre i soldats iranians i nord-americans competeixen per trobar el membre de la Força Aèria nord-americana, les emissores iranianes estan oferint una recompensa de més de 57.000 euros a qui el capturi
Guerra a l’Iran, última hora en directe: Els EUA llancen una gran operació de rescat a la recerca del tripulant del caça abatut
¿Com pot sobreviure després de les línies enemigues el pilot enderrocat a l’Iran?
Andrea López-Tomàs
Després d’abatre un caça nord-americà al sud de l’Iran, les forces iranianes i nord-americanes es llancen a la recerca del segon tripulant de l’avió de guerra. El primer va ser rescatat aquest divendres, però encara queda un segon pilot que podria trobar-se en territori iranià. Washington ha llançat una gran operació de rescat per trobar-lo. A més, la demolició d’un altre avió de combat de l’Exèrcit nord-americà a prop de l’estret d’Ormuz per part de l’Iran ha insuflat els ànims del règim dels aiatol·làs un mes després de l’ofensiva israeliano-nord-americana.
Forces especials nord-americanes trepitgen sòl iranià després d’entrar durant la nit de divendres per rescatar l’últim membre de la tripulació del F-15 abatut, segons ha informat el diari britànic The Telegraph. En l’operació de rescat inicial, dos helicòpters militars nord-americans i un avió cisterna que volava a baixa altura van aconseguir rescatar un dels pilots, malgrat haver sigut objectiu d’un atac amb armament lleuger. Els dos helicòpters van ser abatuts per foc iranià. Un d’ells va deixar una estela de fum mentre tornava a territori iraquià, però tots dos van aterrar sense problemes, d’acord a les autoritats.
Recompensa de milers d’euros
Mentre el temps corre i soldats iranians i nord-americans competeixen per trobar el membre de la Força Aèria nord-americana, les emissores iranianes estan oferint una recompensa de més de 57.000 euros a qui el capturi. Les xarxes socials iranianes s’han omplert d’imatges celebratòries de l’avió abatut i de les seves restes enmig de la planícia iraniana. A més, diverses milícies locals s’han unit als esforços de recerca iranians per trobar el soldat desaparegut. El president dels Estats Units, Donald Trump, s’ha negat a dir què faria si l’aviador resultar ferit. El pilot de l’A-10 Warthog de l’Armada nord-americana que es va estavellar divendres a prop de l’estret d’Ormuz va ser immediatament rescatat.
Trump va declarar divendres que la demolició dels caces no afectarà les negociacions per aconseguir una treva. No obstant, el mitjà nord-americà The Wall Street Journal ha anunciat, a través dels mediadors, l’estancament dels esforços regionals per acordar un alto el foc entre els Estats Units i l’Iran. L’Iran ha rebutjat les converses amb funcionaris nord-americans al qualificar les seves exigènciesd’inacceptables. Mentrestant, els atacs creuats continuen, i la infraestructura civil iraniana continua emportant-se els cops durs. Després de l’atac contra el pont més gran del país, la Universitat Shahid Beheshti de Teheran, una de les institucions més destacades de la República Islàmica, va ser assolida durant els atacs aeris al nord de la capital iraniana, segons mitjans estatals.
Atacs contra el Líban
L’Exèrcit israelià ha afirmat haver portat a terme més de 70 atacs a l’Iran durant l’última jornada i haver llançat una nova onada d’atacs, fins i tot a Teheran. Al seu torn, una bomba de raïm iranià ha impactat a diverses ciutats del centre d’Israel, entre les quals Tel-Aviv, Bnei Brak, Petah Tikva, Rosh Haayin i Givatayim, provocant un ferit lleu en la segona. El foc conjunt de l’Iran i la milícia libanesa Hezbol·là també ha arribat al nord d’Israel. Un míssil ha impactat directament en una vivenda a la localitat fronterera de Metula, causant danys a edificis i infraestructures pròximes, i va ferir de lleugeresa una persona. Alguns fragments de metralla han caigut a prop del port de Haifa.
Durant tota la nit, els avions de guerra israelians han sobrevolat Beirut per atacar els suburbis del sud de la capital libanesa. Almenys sis persones han mort aquest matí en una desena d’atacs contra el sud del país. Durant la nit, uns 31 llogarrets del sud han sigut bombardejats per les tropes israelianes, i altres més a l’est del Líban. A primera hora, un doble atac ha tingut per objectiu el pont de Sohmor, que connecta el sud del Líban amb la vall de la Beka. Abans, cap a les tres de la matinada, una unitat de l’Exèrcit israelià ha entrat a la ciutat del sud de Shebaa, ha segrestat un civil, el ramader Sami Imad Saab, i després s’ha retirat. Aquest divendres tres cascos blaus de la missió de les Nacions Unides al sud del Líban, d’origen indonèsia, han resultat ferits en una explosió dins d’una de les seves instal·lacions.
