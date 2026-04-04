Arquitectura
L’Estàtua de la Llibertat, ¿va arribar primer al Congrés abans que a Nova York?
Ponzano, un escultor de Saragossa, va elaborar prèviament el frontó de la cambra baixa i una ‘Libertad’ amb una estètica molt similar al colós novaiorquès
Miguel Ángel Rodríguez
El color verdós de l'Estàtua de la Llibertat que domina la desembocadura del riu Hudson és fruit dels més de 140 anys que porta amb els peus plantats a l’antiga illa de Bedloe, prestigiosa ‘illa de la llibertat’. El color original era un marró vermellós, propi del coure que està feta, però un segle i mig canvia molt les coses. O no. El marbre del frontó del
està intacte des de fa més temps i s’hi troba una representació de la Justícia, la primera que va fer l’escultor saragossà Ponciano Ponzano (1813-1877), que sens dubte és una antecessora del colós novaiorquès.
A finals d’octubre del 1850, ja fa més de 175 anys, Isabel II va inaugurar l’actual palau de les Corts. Aquell imponent edifici, construït sobre el terreny que havia ocupat abans el convent de l’Esperit Sant, estava presidit a la seva façana principal per un frontó a l’estil grec. Entre una desena de figures, hi havia Espanyaabraçant un jove amb un plec entre les mans que representava la Constitució. Espanya estava envoltada per Fortalesa i Justícia.
Així ho posava al plec que va sortir publicat a la Gaceta de Madrid el febrer del 1848. Ponzano va ser un dels cinc escultors que es va presentar. No obstant, la seva proposta va arribar pels pèls. En aquell temps, l’escultor saragossà vivia a Roma i va haver d’enviar des d’allà un esbós en guix. Les comunicacions, lluny de ser les d’ara, van demorar l’arribada del seu treball i només una petició personal de la mateixa Isabel II va aconseguir que s’ampliés el termini. Òbviament, Ponzano va guanyar el concurs.
Res es deia a la Gaceta de Madrid sobre com haurien d’estar representades les diferents figures. No obstant, Ponzano va optar pels llamps al cap, una espasa en una mà i una corona de llorer a l’altra. El frontó, fet primer en guix, va ser instal·lat el 1850 per a la inauguració del Palau. I anys després, el 1865, es van substituir per marbre de Carrara. Durant aquells 15 anys s’havia estat elaborant la imatge que llueix ara el Congrés.
Va ser per aquells anys quan l’escultor francès Frédéric Auguste Bartholdi començaria a concebre l’estàtua de la Llibertat de Nova York, tot i que encara tardaria una dècada més a començar els treballs i una altra a realitzar-los i que aquesta fos traslladada als Estats Units per celebrar el centenari de la seva Declaració d’Independència. I en aquest temps, Ponzano no va estar de braços plegats, sinó tot el contrari. Va realitzar, aquesta vegada sí, la seva pròpia estàtua de la Llibertat.
Amb el frontó en guix ja instal·lat, l’escultor espanyol es va dedicar en la dècada de 1850 a elaborar una estàtua de dos metres que coronaria el Panteó d’Homes Il·lustres que hi ha a Madrid, dedicat inicialment a Agustín Argüelles, José María Calatrava i Juan Álvarez Mendizábal. Ponzano va dissenyar la seva estàtua de la Llibertat de dos metres d’altura amb els mateixos llamps sortint del cap i, aquesta vegada, recolzada en un jou trencat. Tot apunta que Bartholdi es va inspirar en aquesta iconografia per a la de Nova York, ja que en aquella època, la llibertat a França es representava amb un gorro frigi. Així ho havia fet Eugene Delacroix, trenta anys abans, a ‘La llibertat guiant el poble’.
I la relació de Ponzano amb el Congrés no va quedar allà. Quan un es troba la façana del Palau, presidida pel frontó, i encara les escalinates que porten a les grans portes de bronze, ha de saber que els lleons que les custodien també són obra de les mateixes mans.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: "No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats"
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Necrològiques del 5 d'abril de 2026