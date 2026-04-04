Anàlisi
No hi són tots els que són
La planta noble del Ministeri de l’Interior i de la Policia Nacional durant el Govern de Mariano Rajoy se sotmeten a judici penal pel cas Kitchen per robar documents en poder de Luis Bárcenas que la cúpula del PP considerava nociva per al president Rajoy.
Ernesto Ekaizer
Deu acusats s’asseuen, a partir del 6 de maig, al banc dels acusats d’una de les operacions il·legals de la cúpula de la Policia Nacional dirigida, durant el govern de Rajoy, contra un dels seus adversaris interns, Luis Bárcenas, tresorer nacional del PP, que va acumular una fortuna de fins a 42,8 milions d’euros a Suïssa, juntament amb papers comprometedors per a la direcció. Eren onze els acusats, però un dels personatges centrals de la trama, el comissari Enrique García Castaño, cap de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO) entre 1994 i 2017, el policia que va aplanar sense ordre judicial el taller madrileny de Rosalía Iglesias, dona de Bárcenas, va ser exonerat a causa de les seqüeles d’un ictus que va patir el maig del 2022.
El jutge d’instrucció, Manuel García-Castellón, va exculpar María Dolores de Cospedal, secretària general del PP, i malgrat les proves aportades per la Fiscalia Anticorrupció contra ella, la Sala Penal de l’Audiència Nacional, secció tercera, va recolzar l’arxivament de la investigació contra ella. García-Castellón va rebre un informe l’octubre del 2023 amb noves proves en un escrit de l’inspector en cap d’Assumptes Interns de la Policia per reobrir la investigació. Escrit que es va mantenir amagat entre la documentació del jutjat dos anys. Antonio Piña, successor de García-Castellón, va mantenir el forrellat.
El succés més notori de l’operació va ser l’assalt del domicili de Bárcenas el 23 d’octubre del 2013, mentre l’extresorer era en presó preventiva, per un personatge que havia actuat en el passat per al CNI a Mèxic, Enrique Olivares García. Es va fer passar per capellà i, armat, va segrestar unes hores Rosalía Iglesias, dona de Bárcenas, el seu fill Guillermo i una empleada de la llar. El jutge García-Castellón no va fer cas de l’informe de la forense, Carmen Baena, en va nomenar un altre, José María Álvarez Leboreiro, que va fer un dictamen després d’examinar-lo als calabossos de l’Audiència Nacional, on l’imputat no va badar boca. Segons el dictamen, del 16 d’octubre del 2020, Olivares, a conseqüència d’un infart cerebral el 2018, "no compleix les condicions psíquiques i físiques en el moment actual que li permetin prestar declaració, i les possibilitats de recuperació són gairebé nul·les". Olivares va ser condemnat el 2014 a 22 anys de presó per retenir la família de Bárcenas i exigir-los els pendrives i la informació relativa al procés de l’extresorer per "posar fi al Govern de la nació". Olivares va morir el 16 de gener del 2022.
Brilla per la seva absència al banc dels acusats el director general de la Policia, Ignacio Cosidó, durant la gestació, desenvolupament i acabament de l’operació Kitchen (‘cuina’, en anglès). Cosidó, diputat del PP, i Cospedal eren la "pota política" de Kitchen. Ni tan sols va prestar declaració en qualitat de testimoni durant els anys d’instrucció de la causa. El jutge García-Castellón va rebutjar prendre-li declaració en qualitat d’imputat com demanava la fiscalia perquè era "innecessari i inútil". "No hi ha termini que no venci, ni deute que no es pagui", diu el refrany popular. Però, com diu George Orwell al final de la seva novel·la La rebel·lió dels animals, "tots els animals són iguals, però n’hi ha que són més iguals que d’altres". I en el cas Kitchen, els instigadors i beneficiaris no han vist vèncer el termini ni hauran de pagar cap deute. Alguns d’aquests animals, és cert, són més iguals que d’altres.
El "el fonament de l’operació" de l’operació Kitchen, segons la interlocutòria de Manuel García-Castellón el 29 de juliol del 2021, era "accedir a documentació i informació en poder de Bárcenas per desviar-la del procés judicial en curs". Per al jutge "hi ha indicis que permeten afirmar que es va materialitzar l’accés a la informació que guardava [Bárcenas] i afegeix que "la intervenció dels màxims responsables governatius del Ministeri resulta resoludament constatada". Creu que Fernández Díaz és en "el vèrtex de la cadena que va ordenar la posada en marxa de l’operació" i el llavors secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, va tenir un paper actiu en la trama al rebre "ordres concretes" del ministre.
També es remarca "l’ascendència [de tots dos] sobre els funcionaris policials de més rang que van materialitzar l’operació", un fet que "resulta evident i vertebra l’operació, des de la ideació fins a l’autorització de les despeses materials que van permetre que es materialitzés". En aquesta "cadena", és una cosa ben curiosa, hi falta una baula: el director general de la Policia: el de l’exdiputat del PP, Ignacio Cosidó. Una absència defensada a capa i espasa pel jutge. El 21 de juliol del 2021, precisament, la Fiscalia Anticorrupció havia sol·licitat, precisament, la declaració de Cosidó com a imputat, després de ser esmentat pels investigats José Manuel Villarejo i Eugenio Pino.
Però vuit dies més tard, el 29 de juliol del 2021, el jutge va decidir tancar la investigació i va rebutjar la declaració de Cosidó com a imputat perquè no s’aportaven elements indiciaris de la seva participació en els fets. El jutge va considerar aquesta diligència "innecessària i inútil".
El 6 de setembre del 2021, els fiscals van recórrer contra la decisió del jutge: "Pel que fa a la denegació de la declaració amb la condició d’investigat d’Ignacio Cosidó, s’addueix per l’instructor que el fiscal omet la referència a qualsevol indici incriminatori que justifiqui la seva citació". Els fiscals li recorden que les declaracions Pino i Villarejo "haurien de ser conegudes i valorades per l’instructor, perquè aquestes manifestacions són clares sobre això, fent referència a una participació no merament circumstancial sinó de caràcter específicament directiu del director general de la Policia". És a dir: Cosidó és una baula important en la "cadena" descrita per García-Castellón. Deixar-lo fora implicava una evident contradicció amb la decisió del jutge de processar l’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, i el secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez. De la "baula", per dir-ne així, que representa el secretari d’Estat de Seguretat, García-Castellón fa un salt, omet Cosidó, arriba a Pino, i continua amb altres comandaments intermedis. El jutge també arxiva la causa contra María Dolores de Cospedal, que manté un contacte permanent amb el comissari Villarejo, ja des del 2009.
El comissari Andrés Gómez Gordo, que va ser director general de Documentació i Anàlisi de l’Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa sota la presidència de Cospedal, té una participació decisiva a Kitchen: recomana Sergio Ríos per al lloc de xòfer de Bárcenas. El bategen amb el sobrenom de cocinero. Ríos es convertirà en un espia de la cúpula. Per garantir que mantindrà el silenci, explica Villarejo en una trobada el 22 d’agost del 2014, a Boadilla del Monte, al secretari d’Estat Francisco Martínez.
– "Perquè els anys passen, tu, i la gent és més immadura que no sembla, té menys sentit d’Estat i és imprudent. I llavors, no sé quan i ni tu ni jo hi siguem, quin tractament li donaran a aquest nano que ja té trenta-nou anys, si el deixaran a l’estacada o no. O si s’emprenyarà i un dia parlarà amb els altres [del Govern que vingui].
"- Que sí –assenteix Martínez.
"- Si hi ha oposicions per a policia bàsic, allà el tindríem ben agafat perquè ja seria policia– insisteix Villarejo".
