Coalició d’esquerres. Davant la cita del 17-M
Podem, IU i Sumar tanquen un acord per anar junts a les andaluses
Javier Alonso / Ana Cabanillas
La coalició Per Andalusia es repetirà en les eleccions autonòmiques del 17 de maig. Hi va haver acord in extremis entre IU, Podem i Sumar per presentar-se en coalició per als pròxims comicis. El pacte per al repartiment de les candidatures per províncies, el principal motiu de les últimes negociacions, va arribar just a última hora del matí d’ahir, quan acabava el termini per a la inscripció de coalicions. Així, atès que la coalició havia arrencat com un acord entre Sumar i IU, les dues formacions conserven els caps de llista a dues províncies claus: són Sevilla (amb Antonio Maíllo) i Cadis, que continuarà liderant la coordinadora regional de Sumar, Esperanza Gómez. Podem Andalusia, per la seva banda, es quedarà amb el cap de llista de Jaén i amb el número dos de Sevilla.
Precisament va ser Podem qui va llançar ja les primeres crítiques just després del pacte. "No reflecteix el pes polític de la nostra formació", va destacar el partit en una nota difosa als mitjans, que va venir acompanyada de retrets a l’acord i l’autoelogi a la seva posició. "Gràcies a la generositat i responsabilitat de Podem en les eleccions andaluses no hi haurà tres paperetes a l’esquerra del PSOE", va opinar la formació morada. Amb l’acord, no obstant, s’eviten una nova clatellada electoral en solitari com les que van viure al febrer a l’Aragó i Castella i Lleó.
La resta de províncies andaluses es mantenen tal com havien acordat Sumar i IU abans del gir d’última hora de Podem Andalusia per repetir la coalició, una opció que des de la direcció nacional de la formació morada es va rebutjar durant mesos fins que els últims resultats electorals, especialment a Castella i Lleó, van forçar un replantejament en la posició que va ser avalat aquesta setmana per les bases en una consulta exprés.
Per Andalusia va anunciar l’acord en un missatge a les xarxes. "Consolidem l’única alternativa real a Moreno Bonilla amb més unitat", va dir Maíllo, el seu candidat i coordinador general d’IU.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: "No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats"
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Necrològiques del 5 d'abril de 2026