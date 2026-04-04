Coalició d’esquerres. Davant la cita del 17-M

Podem, IU i Sumar tanquen un acord per anar junts a les andaluses

Podemos serà número u de Per Andalusia a Jaén i el dos a Sevilla, on lidera Maíllo

Javier Alonso / Ana Cabanillas

Sevilla / Madrid

La coalició Per Andalusia es repetirà en les eleccions autonòmiques del 17 de maig. Hi va haver acord in extremis entre IU, Podem i Sumar per presentar-se en coalició per als pròxims comicis. El pacte per al repartiment de les candidatures per províncies, el principal motiu de les últimes negociacions, va arribar just a última hora del matí d’ahir, quan acabava el termini per a la inscripció de coalicions. Així, atès que la coalició havia arrencat com un acord entre Sumar i IU, les dues formacions conserven els caps de llista a dues províncies claus: són Sevilla (amb Antonio Maíllo) i Cadis, que continuarà liderant la coordinadora regional de Sumar, Esperanza Gómez. Podem Andalusia, per la seva banda, es quedarà amb el cap de llista de Jaén i amb el número dos de Sevilla.

Precisament va ser Podem qui va llançar ja les primeres crítiques just després del pacte. "No reflecteix el pes polític de la nostra formació", va destacar el partit en una nota difosa als mitjans, que va venir acompanyada de retrets a l’acord i l’autoelogi a la seva posició. "Gràcies a la generositat i responsabilitat de Podem en les eleccions andaluses no hi haurà tres paperetes a l’esquerra del PSOE", va opinar la formació morada. Amb l’acord, no obstant, s’eviten una nova clatellada electoral en solitari com les que van viure al febrer a l’Aragó i Castella i Lleó.

La resta de províncies andaluses es mantenen tal com havien acordat Sumar i IU abans del gir d’última hora de Podem Andalusia per repetir la coalició, una opció que des de la direcció nacional de la formació morada es va rebutjar durant mesos fins que els últims resultats electorals, especialment a Castella i Lleó, van forçar un replantejament en la posició que va ser avalat aquesta setmana per les bases en una consulta exprés.

Notícies relacionades

Per Andalusia va anunciar l’acord en un missatge a les xarxes. "Consolidem l’única alternativa real a Moreno Bonilla amb més unitat", va dir Maíllo, el seu candidat i coordinador general d’IU.

