En clau europea
Retards i discrepàncies energètiques
Davant la lentitud de l’Executiu comunitari, diversos països, com Espanya, han començat a aplicar mesures per afrontar l’alça del cru i l’electricitat arran de la guerra de l’Iran. L’espiral inflacionista ja perjudica l’economia de la Unió Europea.
La Comissió Europea defensa restringir el consum d’energia davant les rebaixes fiscals
Espanya continuarà sent l’economia europea de més expansió tot i la rebaixa de la previsió de creixement
Eliseo Oliveras
Cinc setmanes després de l’inici de la guerra a l’Orient Mitjà i 15 dies després que el Consell Europeu del 19 de març reclamés a la Comissió Europea de "manera urgent" i "sense dilació" un paquet de mesures per afrontar l’escalada de preus energètics i reduir el preu de l’electricitat, els líders dels Vint-i-set continuen esperant. Davant la lentitud de l’Executiu comunitari, diversos governs van començar a adoptar mesures nacionals al llarg del mes de març, com ara Espanya, Itàlia, França, Portugal, Grècia i Croàcia.
El comissari europeu d’Energia, Dan Jorgensen, va dir el 31 de març que el seu equip treballava en un paquet de mesures que alleugin a curt i mitjà termini l’alça de preus energètics. Però aquest pla continua sense acabar de concretar-se, malgrat la gravetat i urgència de la situació.
La Comissió Europea sembla com si acabés de descobrir que hi ha un problema, quan la pujada dels preus del petroli, el gas, els carburants i l’electricitat es va iniciar fa més d’un mes al començar els atacs nord-americans i israelians contra l’Iran el 28 de febrer passat. La consegüent espiral inflacionista ja es trasllada al conjunt dels sectors i ja perjudica l’economia de la Unió Europea (UE).
La taxa d’inflació anual de la zona euro va pujar al 2,5% al març, 0,6 punts percentuals més que al febrer, a causa de l’encariment del 4,9% de l’energia, segons Eurostat. A Espanya, la taxa d’inflació va pujar al 3,3% al març, un punt més que al febrer. A Alemanya, la taxa d’inflació també va ser 1,2 punts superior a la del febrer per l’encariment del 7,2% de l’energia, i se situa en el 2,8% a l’índex harmonitzat, segons l’organisme oficial Destsatis.
Pujada de tipus
L’escalada inflacionista podria fer que el Banc Central Europeu (BCE) decidís apujar els tipus d’interès, fet que en el context actual d’incertesa i feblesa econòmica en la majoria dels països europeus conduiria a l’estancament o la recessió. Per això resulta tan urgent el pla d’actuació coordinat en l’àmbit de la UE.
Amb un mes de xoc energètic n’hi ha hagut prou per retallar a la meitat la previsió de creixement econòmic d’Alemanya, que s’ha rebaixat al 0,6% el 2026, en comptes d’1,3% previst fa uns mesos, segons acaben d’anunciar els cinc instituts econòmics alemanys (IFO de Munic, DIW de Kiel, IfW de Kiel, IWH de Halle i RWI d’Essen). El feble creixement augmentarà en 54.000 el nombre d’aturats a Alemanya el 2026, cosa que s’afegirà als 180.000 aturats acumulats durant els últims 12 mesos, segons Eurostat. Només la massiva inversió pública en infraestructures i defensa evita de moment que el cop econòmic sigui pitjor.
A Espanya, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i el Fons Monetari Internacional (FMI) han rebaixat una dècima la previsió de creixement per al 2026 per situar-lo en el 2,1%. Malgrat això, Espanya continuaria sent la gran economia europea amb més expansió, gràcies a les mesures del Govern per mitigar el cost de l’energia i al fet que està menys exposada a l’impacte de la guerra a l’Orient Mitjà. El Banc d’Espanya calcula fins i tot que l’economia creixerà el 2,3% el 2026.
La Comissió Europea ha criticat les mesures adoptades per diversos governs, com és el cas d’Espanya i Itàlia, de rebaixes fiscals per contenir els preus energètics pel fet de considerar que impulsen el consum i, al contrari, defensa restringir el consum energètic. Això evidencia la bretxa que hi ha entre els tecnòcrates de l’Executiu comunitari, instal·lats en la seva bombolla de sous de luxe i que no responen mai dels seus errors, i els polítics electes nacionals, que han d’atendre les necessitats de les llars, de les empreses i del funcionament de l’economia.
Reserves molt baixes de gas
El nou xoc energètic atrapa la UE sense haver corregit les seves deficiències estructurals, amb les reserves de gas molt baixes en la majoria dels països i amb uns dèficits a les xarxes que impedeixen que s’ampliï l’electrificació així com poder treure més profit de l’energia solar i eòlica. Les reserves de gas de la UE es limiten al 27,9% (57,5% a Espanya), amb un mínim del 4,6% als Països Baixos. Espanya i Portugal són els països que més han aconseguit que les renovables redueixin el preu de la llum gràcies al fet que estan desconnectats del mercat europeu. Als altres països les deficiències de les xarxes i del sistema de preus anul·len l’efecte de les renovables, atès que la generació més cara per gas marca quin és el preu la major part del temps.
