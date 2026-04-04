Moviments preelectorals
Sánchez posposa el comitè federal del PSOE per després de les andaluses
A l’espera del calendari per activar el procés, l’ordre en diverses federacions passa per anar avançant en candidatures de consens que evitin en la mesura possible una competició en primàries
Iván Gil
El PSOE estarà prop d’un any sense reunir el seu màxim òrgan de decisió entre congressos. El cicle electoral d’autonòmiques ha provocat que s’anessin posposant les dates per celebrar un comitè federal i ara fonts de l’Executiva el situen per després de les eleccions andaluses del 17 de maig, previsiblement entre el juny i el juliol. En les federacions hi ha expectativa sobre si en la pròxima cita es decidirà posar en marxa el procés per a l’elaboració de candidatures autonòmiques i municipals o es deixarà per més endavant. Una cosa sobre la qual no hi ha previsió a Ferraz.
Els estatuts del PSOE obliguen a fer almenys dues reunions del comitè federal a l’any, per la qual cosa l’activació del procés de candidatures podria deixar-se per a una següent reunió de l’òrgan en l’últim quadrimestre del 2026. La decisió d’allargar la legislatura fins al juliol del 2027 apuntaria més en aquest sentit. De fet, situar-ho abans d’estiu i activar així tota la maquinària electoral del partit a escala territorial s’interpretaria com una possibilitat d’avanç de les generals, segons argumenten quadres socialistes que esperen liderar alguna de les candidatures per a les eleccions municipals.
"Per la pau"
Per a les autonòmiques i municipals del maig del 2023, no obstant, les bases per a la convocatòria de primàries es van aprovar en un comitè federalque es va celebrar el juliol de l’any anterior amb la finalitat de tenir totes les candidatures tancades amb més de mig any d’antelació a la cita electoral. Independentment del calendari que finalment es decideixi, l’ordre en diverses federacions autonòmiques passa per anar avançant en candidatures de consens que evitin en la mesura que sigui possible una competició en primàries.
El PSOE organitzarà una conferència política "per la pau" abans de l’estiu. L’última que es va celebrar, el gener del 2024 a la Corunya com a avantsala de les eleccions gallegues, va servir com a marc per celebrar una reunió del comitè federal. La intenció passa per convocar no només els militants socialistes, sinó també els agents socials i institucions.
L’interès per posar el focus en la política internacional es justifica des de les files socialistes davant la lectura que la pau serà l’assumpte "més important que tindrem sobre la taula en la pròxima dècada". En aquesta línia, avancen que la pròxima conferència política serà "absolutament clau". Es tracta d’obrir "un espai de reflexió i proposta per redefinir la posició de l’esquerra i d’Espanya davant un nou ordre internacional marcat pels conflictes, la inestabilitat i l’amenaça al dret internacional".
De manera paral·lela, tant la Moncloa com Ferraz centren els seus esforços en la coorganització de la cimera de Barcelona, que se celebrarà els pròxims 17 i 18 d’abril sota l’auspici de la Global Progressive Mobilisation. Membres de la societat civil i representants institucionals de l’esquerra de més de 40 països se citaran amb l’objectiu d’impulsar una alternativa a l’anomenada "internacional reaccionària". Entre ells, el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el president de Colòmbia, Gustavo Petro; el president de l’Uruguai, Yamandú Orsi, o el president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa.
Cimera de Barcelona
Sánchez aprofitarà la cimera, a la qual acudirà durant les seves dues jornades, per mantenir reunions als marges amb altres convidats i la tancarà compartint escenari amb els seus homòlegs del Brasil i Colòmbia. Plantejar eines per a la "guerra cultural", reconnectar amb la ciutadania i impulsar la mobilització social són alguns dels assumptes que s’abordaran, entrellaçant perspectives de representants institucionals, sindicalistes, think tanks progressistes o organitzacions del tercer sector.
