Trump destitueix la seva lleial fiscal general, Pam Bondi, pel cas Epstein
El president estava descontent per la gestió que ha fet de l’escàndol de pederàstia
El republicà sentia frustració per la poca fermesa de la seva aliada a perseguir els seus enemics polítics
Idoya Noain
Pam Bondi, la lleial aliada de Donald Trump a qui el republicà va col·locar al tornar a la Casa Blanca al capdavant del Departament de Justícia com a fiscal general, ha deixat de ser-ho. Descontent per la gestió de Bondi del cas Epstein i frustrat pel que veu com a accions insuficients contra els seus enemics polítics, malgrat la intensa politització del departament sota el seu lideratge, el republicà va decidir destituir-la.
Després que diversos mitjans avancessin la destitució, Trump la va confirmar dijous amb un missatge a Truth Social. Hi va definir Bondi com "una gran patriota nord-americana i una lleial amiga" i va destacar que "va fer una feina increïble supervisant una massiva persecució del crim".
Trump també va anunciar que Bondi passarà a "una important i molt necessària feina en el sector privat", que no va especificar quina seria i que l’anunciarà "en un futur pròxim". També va afegir que el que va ser el seu advocat personal i actualment número 2 de Justícia, Todd Blanche, serà el fiscal en cap en funcions.
Diversos mitjans van assegurar que Trump no ha decidit qui substituirà Bondi de manera permanent, tot i que l’actual responsable de l’Agència de Protecció Ambiental, Lee Zeldin, és un dels preferits per rellevar-la i el nom que més ha esmentat Trump, que s’ha estat resistint a canvis en el Gabinet aquest segon mandat per evitar la imatge de descontrol del primer. Aquesta era la segona destitució després de la de Kristi Noem el mes passat com a secretària de Seguretat Nacional.
Decepció
En un comunicat remès dijous als mitjans en nom de Trump abans que comencés a filtrar-se la destitució, el president només havia dit que "la fiscal general Pam Bondi és una persona meravellosa i està fent una bona feina".
Malgrat aquestes declaracions de Trump, i també malgrat l’aparença de normalitat que es va donar dimecres, quan Bondi va acompanyar el president en la seva històrica visita al Tribunal Suprem durant els arguments del cas contra el seu intent d’eliminar la ciutadania per naixement, la frustració de Trump amb l’advocada i antiga fiscal general de Florida ha sigut visible i notable.
Un dels motors centrals de la decepció de Trump ha sigut l’ànsia de venjança contra qui considera enemics polítics. El setembre del 2025, per exemple, li va retreure públicament que "no s’està fent res" respecte a gent com James Comey (exdirector de l’FBI), "Letitia" (Letitia James, fiscal de Nova York), i el senador i abans congressista Adam Schiff. Va ser un llarg missatge a Truth Social, en què es va reportar que inicialment el president havia pretès enviar directament a Bondi i que després va ser esborrat.
Bondi també ha anat perdent el favor del president per la gestió del cas dels arxius d’Epstein, un autèntic maldecap per a Trump, tot i que ha aconseguit que passi a un segon pla des que va engegar la guerra contra l’Iran.
