Almenys 15 milions de cotxes a Espanya són vulnerables als ciberatacs: "Poden robar les dades o controlar el vehicle"
El 2030, el 95% dels vehicles tindran elements de connectivitat propicis per a ser hackejats
Un estudi de Lazarus Technoloy adverteix que els atacs augmentaran a mesura que s'intensifiqui la dependència del programari i de la connectivitat
David López Frías
Si té un cotxe amb 'infotainer' (el mòdul que agrupa el reproductor multimèdia, el navegador i altres elements de connectivitat) i el té configurat perquè reconegui el seu domicili, ha de saber que existeix la possibilitat que els ciberdelinqüents acabin esbrinant on viu... entre moltes altres dades personals sensibles.
La veu d'alarma l'ha donat un estudi de l'empresa de ciberseguretat Lazarus Technology, amb dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) i de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC), que adverteix de la vulnerabilitat del parc automobilístic espanyol: dels 29 milions de vehicles que circulen per les nostres carreteres, almenys 15 milions poden ser objecte d'atacs de ciberdelinqüents. Segons l'estudi, l'any passat els delictes relacionats amb aquest fenomen van créixer un 40%.
Més de la meitat dels vehicles espanyols (51,7%) són, per tant, susceptibles de sofrir un ciberatac mitjançant el qual els lladres poden sostreure dades personals, conèixer ubicacions visitades pel conductor, saber quins missatges han enviat o fins i tot bloquejar el vehicle per a demanar rescat. En els casos més extrems, s'han donat situacions en les quals els hackers han aconseguit detenir un cotxe contra la voluntat del conductor. No va succeir a Espanya sinó als Estats Units, però sí amb un model (el Jeep Cherokee) que es comercialitza al nostre país.
L'increment d'aquesta mena de situacions les ha convertit en una de les pors més recurrents entre els conductors. Segons una enquesta realitzada pel RACE al febrer, el 84,47% dels automobilistes espanyols reconeix estar preocupat per la possibilitat de ser víctima d'un ciberdelicte relacionat amb el seu cotxe. El 75,26% declara sentir algun tipus de preocupació per veure el seu cotxe bloquejat per un hacker a canvi d'un rescat econòmic. I el 87,06% declara sentir algun tipus de preocupació pel cost econòmic de reparar el programari del seu vehicle.
L'estudi ha estat elaborat a través de gairebé un miler d'entrevistes en línia a conductors espanyols, dels quals, "només el 3,4% dels enquestats va declarar haver estat víctima d'un ciberdelicte relacionat amb el seu cotxe o conèixer a algú que ho ha estat", tal com han explicat fonts del RACE a EL PERIÓDICO.
"L'infotainer sol sincronitzar-se amb el telèfon mòbil del conductor, per la qual cosa el delinqüent pot accedir a informació sensible de l'usuari"
La progressiva automatització dels cotxes ha portat al fet que els models més recents siguin "ordinadors amb rodes", com ja al 2018 preveia Jordi Serra, professor d'Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, en un article especialitzat.
Ara ens trobem amb un escenari puixant. El 2030, el 95% dels cotxes nous en la carretera tindran els elements de connectivitat propicis per a ser hackejats, segons dades de la consultora especialitzada McKinsey & Company. Però, quins són aquests elements que fan que els nostres vehicles siguin objectiu dels delinqüents?
Les centraletes
EL PERIÓDICO ha parlat sobre la qüestió amb l'empresa gallega Tarlogic, especialitzada en ciberseguretat. Els seus investigadors ja van advertir fa un any que un xip d'origen xinès present en multitud de dispositius electrònics (anomenat ESP32), que conté una funcionalitat oculta en el sistema bluetooth amb una sèrie de comandos no documentats, podria utilitzar-se per atacar.
On estan els punts febles? En les centraletes o vies d'entrada. Miguel Tarascó Encunya i Antonio Vázquez Blanco, investigadors de Tarlogic, expliquen que els cotxes "no solen tenir una sola centraleta. El més habitual és que almenys en tinguin tres: una per al wifi i el bluetooth, una altra per als ports USB i una altra per a funcions com els fars direccionals".
“S'espera que a curt i mitjà termini els atacs a vehicles connectats augmentin a mesura que la seva dependència del programari i de la connectivitat amb serveis en el núvol s'intensifiqui”.
En aquesta última via, per exemple, els lladres de cotxes van trobar un filó en els Toyota del model Rav-4 fabricats entre novembre de 2018 i setembre de 2022. Simplement retirant un dels fars, podien accedir a aquesta centraleta que els permetia encendre el cotxe. Després desactivaven el GPS i s'emportaven els vehicles a Gàmbia. El fabricant va resoldre el problema posteriorment.
Delinqüents experts podrien fins i tot modificar la trajectòria del cotxe o manejar-lo al seu gust. El fet que en 2015 uns hackers aconseguissin detenir, a distància i contra la voluntat del conductor, un Jeep Cherokee, que circulava per una autopista estatunidenca, va demostrar aquest punt. Des de Tarlogic apunten que aquest extrem "és molt més difícil, i si no es fa és perquè l'actor maliciós el que vol és obtenir algun benefici. Manipulant un cotxe perquè s'estavelli no obtindrien aquest benefici i podrien ser rastrejats".
L'objetiu: dades de valor
El robatori del vehicle no és el principal objectiu dels lladres que ataquen els sistemes de connectivitat d'un cotxe. És més atractiu per a ells fer-se amb dades personals per a després revendre'ls. "El 'infotainer' sol sincronitzar-se amb el telèfon mòbil del conductor, per la qual cosa el delinqüent pot accedir a informació sensible de l'usuari. Els seus contactes, les ubicacions en les quals ha estat, el seu domicili o fins i tot els missatges que ha manat. Si la víctima és una persona d'interès, el que persegueixen els delinqüents és robar les seves dades per a després fer-li xantatge", alerta Tarascó.
La vulnerabilitat del vehicle pot trobar-se en el programari (les aplicacions i programes que fan que el 'infotainer' funcioni) o en el maquinari (les peces físiques). Segons els portaveus de Tarlogic, "quan es tracta d'una fallada en el programari es pot solucionar amb una actualització. Si la fallada és de maquinari, és molt més difícil que es pugui esmenar. Ja dependria del fet que el fabricant l'identifiqui, el notifiqui als propietaris i el substitueixi".
Les expectatives no són falagueres; Juan Manuel Martínez Alcalá, CTO de Lazarus Technology, adverteix que "s'espera que a curt i mitjà termini els atacs a vehicles connectats augmentin a mesura que la seva dependència del programari i de la connectivitat amb serveis en el núvol s'intensifiqui".
