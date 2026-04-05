Pugna geopolítica
El Brasil es converteix en paradigma de la influència russa a l’Amèrica Llatina
El suport a les tesis de Moscou filtra tot l’espectre polític del país, des de la ultradreta fins a l’esquerra de Lula
Duguin, filòsof de capçalera de Putin, té una multitud de seguidors
Marc Marginedas
L’Escola Superior de Guerra (ESG) del Brasil ocupa un lluminós edifici de tres plantes en un dels racons més privilegiats de Rio de Janeiro. Formant part del complex de la fortalesa de São Joao que protegeix la badia de Guanabara, els seus murs d’un blanc immaculat contrasten amb el to marronós i verd intens del Pão de Açúcar, el penyal símbol d’identitat de la metròpolis carioca. La institució depèn del Ministeri de Defensa i, segons es llegeix en la seva memòria històrica, va ser fundada el 1949, després de la Segona Guerra Mundial, per un grup d’oficials brasilers liderats pel mariscal Cesar Obino, convençuts que el país s’havia de convertir "en una gran potència".
Vuit dècades després, les aspiracions geopolítiques d’Obino han sigut reformulades per Aleksandr Duguin, un dels pensadors més influents de la Rússia de Vladímir Putin. Amb un discurs destinat a elevar el paper del Brasil en un món "multipolar", lluny de la influència occidental, les teories del pensador rus han assolit aquí un elevat grau de penetració gràcies a aquesta i a altres institucions acadèmiques. I això, malgrat que en bona part del món són descrites com a "genocides", en especial respecte a Ucraïna, l’existència de la qual el teòric rus qualifica d’"aberració històrica".
"El pensament de Duguin exerceix una important influència en el món acadèmic del Brasil", corrobora a EL PERIÓDICO Cristina Tardáliga, periodista, investigadora i fundadora de Lupa, primer portal que combat la desinformació al Brasil. Bernardo Almeida, analista freelance a Rio de Janeiro, denuncia fins i tot una "xarxa oculta" inspirada en el "treball acadèmic i la filosofia política del teòric d’ultradreta rus", l’impacte de la qual "se sent en les esferes del país".
D’exemples no en falten. El juny del 2023, 16 mesos després de l’inici de la invasió d’Ucraïna, Duguin va provocar una enorme polèmica quan va publicar a la revista Cadernos de Estudos Estratégicos, la publicació de l’ESG, l’article "El segon mur, la semiperifèria i l’Estat-civisme en la teoria del món multipolar", en què defensava la necessitat de crear un pol llatinoamericà independent de Washington que havia de girar al voltant de l’aliança dels BRICS. El mateix any, l’ambaixada dels EUA va intervenir perquè fos cancel·lada una conferència on line del pensador a l’ESG.
Viatges al país carioca
D’acord amb Folha de São Paulo, Duguin ha estat com a mínim dues vegades al Brasil, una el 2014, l’any de l’annexió de Crimea, per participar en un seminari sobre Julius Evola, teòric del neofeixisme italià. Capaç d’entendre el portuguès, l’analista Almeida comptabilitza fins a sis institucions universitàries amb connexions amb el pensador rus, incloent-hi la Universitat de São Paulo, que és la número u en el rànquing de les institucions universitàries brasileres.
La penetració de les idees de Duguin al Brasil, un gran defensor de l’associació BRICS, va crear el marc ideològic que va permetre el 2019 l’arribada a la presidència de l’ultra Jair Bolsonaro, opinen alguns analistes. El seu triomf en les presidencials del 2018 és un esdeveniment en què un especialista local en ingerències russes que no vol dir el nom identifica "paral·lelismes amb l’aparició d’altres líders com Calin Georgescu (finalment vetat, NDR) a Romania": "Van sortir del no-res".
És precisament la pertinença als BRICS, associació multinacional fundada el 2009 que s’autoerigeix en "representant" del Sud Global, el mínim comú denominador polític al Brasil davant l’elevat grau de polarització. I l’orientació de la política exterior, en particular respecte a la guerra d’Ucraïna, sobre el paper neutral, tot i que a la pràctica escorada cap a Moscou, és un dels escassos nexes d’unió per a polítics i ciutadans.
A l’esquerra, l’artífex de l’acostament a Moscou es diu Celso Amorim, ministre d’Afers Exteriors dues vegades i en l’actualitat assessor del president Luiz Inácio Lula da Silva, per a assumptes internacionals. Amb 83 anys, i marcat per l’intervencionisme nord-americà a Llatinoamèrica en la guerra freda del segle XX, Amorim defensa al seu llibre Brasil em um mundo multipolar que, en política exterior, el seu país ha de mantenir la "tradició d’independència" en un període de "transició cap al món multipolar".
Votacions a l’ONU
En la guerra d’Ucraïna, s’ha materialitzat una gran proximitat amb el Kremlin, com ho demostren les nombroses visites del mateix Amorim a Moscou, en detriment de l’única vegada en què va anar a Kíiv, o en controvertides votacions de la seva delegació a l’ONU en resolucions crítiques amb Rússia. Al maig, el president Lula va ser l’únic líder d’una democràcia a assistir a les celebracions del 80è aniversari de la Victòria de l’URSS sobre l’Alemanya nazi, per compartir cartell amb el deposat president veneçolà Nicolás Maduro, el cubà Miguel Díaz-Canel o el xinès Xi Jinping, a més de l’amfitrió Putin.
En la vida de Rio de Janeiro i altres ciutats, la influència del Kremlin s’entreveu a tot arreu. Tot i que la cadena de propaganda russa RT no té secció en portuguès, el seu paper aquí l’exerceix l’agència Sputnik, amb grans instal·lacions a Rio de Janeiro i una emissora de notícies de 24 hores. "És prestigiós per a un acadèmic ser citat per Sputnik", constata Tardáliga.
Les idees que han escorat el Brasil cap a Moscou venen acompanyades de l’economia. La guerra va convertir el Brasil en un dels principals consumidors de petroli rus. Si el 2021, el valor de les importacions russes va ser de 95 milions de dòlars, el 2024 va arribar als 6.890 milions.
