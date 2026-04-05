Tensió global
Els EUA busquen contra rellotge el seu soldat del caça abatut per Teheran
Militars iranians i nord-americans competeixen per mirar de trobar el pilot de la Força Aèria
Les emissores del règim persa ofereixen una recompensa de 57.000 euros a qui el capturi
Andrea López-Tomàs
Després de l’abatiment d’un caça nord-americà al sud de l’Iran, les forces iranianes i nord-americans competeixin per continuar buscant un dels dos pilots de l’avió de guerra, que pot estar en territori iranià. L’altre va ser rescatat divendres. Washington va llançar una gran operació de rescat per trobar-lo. A més, l’abatiment d’un altre avió de combat nord-americà a prop de l’estret d’Ormuz per part de l’Iran va insuflar els ànims del règim dels aiatol·làs un mes després de l’inici de guerra.
Les autoritats iranianes van denunciar ahir un atac nord-americà-israelià contra els voltants de la planta nuclear de Bushehr, que va matar una persona, i un altre a la zona d’indústria petroquímica de la província de Jutgestan, sense víctimes.
Forces especials nord-americanes van trepitjar territori iranià després d’entrar divendres a la nit per rescatar el membre de la tripulació de l’F-15 abatut, segons va informar el diari britànic The Telegraph. En l’operació de rescat inicial, dos helicòpters militars dels EUA i un avió cisterna que volava a baixa altura van aconseguir rescatar un dels pilots, malgrat haver sigut objectiu d’un atac amb armament lleuger. Els dos helicòpters van ser assolits per foc iranià i un d’ells va deixar una estela de fum mentre tornava a territori iraquià, però tots dos van aterrar sense problemes.
Mentrestant, les emissores iranianes ofereixen una recompensa de més de 57.000 euros a qui el capturi. Les xarxes socials iranianes es van omplir d’imatges de celebració de l’avió abatut i de les seves restes a la planícia iraniana. A més, diverses milícies locals es van sumar a la recerca iraniana per trobar el pilot. El president dels EUA, Donald Trump, es va negar a dir què faria si l’aviador fos ferit.
Mentrestant, els atacs creuats segueixen, i la infraestructura civil iraniana continua emportant-se els cops més durs. Després de l’atac contra el pont més gran del país, la Universitat Shahid Beheshti de Teheran, una de les institucions més destacades de la República Islàmica, va ser atacada, segons mitjans estatals.
Al seu torn, ahir un bombardeig israelianonord-americà a prop de la planta nuclear de Bushehr va matar un empleat. L’agència nuclear de les Nacions Unides va ser informada per l’Iran de l’incident i de l’absència de radiació, però els temors d’un possible incident nuclear creixen. Israel també va dir haver dut a terme ahir 70 atacs al país persa, un d’ells sobre el complex petroquímic de Mahshahr, que va causar cinc morts.
Israel i el Líban
Al seu torn, una bomba de raïm iranià va impactar en diverses ciutats d’Israel, entre les quals Tel-Aviv. Mentrestant, durant la nit de dissabte, avions de guerra israelians van sobrevolar Beirut per atacar els suburbis del sud de la capital libanesa. Unes 31 llogarrets del sud van ser bombardejats per les tropes israelianes, i d’altres a l’est del Líban. A primera hora, un doble atac va tenir per objectiu el pont de Sohmor, que connecta el sud del país amb la vall de la Beka.
