Espanya i altres països demanen a la UE gravar els beneficis de les energètiques
El Periódico
El vicepresident primer i ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, juntament amb els homòlegs d’Alemanya, Itàlia, Àustria i Portugal, va enviar una carta a la Comissió Europea per sol·licitar la creació d’un nou impost sobre els beneficis de les empreses energètiques després del conflicte a l’Orient Mitjà.
"Els ministres Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti i jo vam demanar a la Comissió Europea explorar un instrument de solidaritat temporal perquè les empreses energètiques contribueixin amb els beneficis extraordinaris obtinguts durant la guerra i alleugin la càrrega sobre els consumidors i contribuents", va publicar ahir Cuerpo a través de la seva xarxa social X.
Els responsables d’Economia d’aquests cinc països pretenen mitigar l’impacte econòmic de l’encariment dels preus del petroli i insisteixen que el seu objectiu és que el cost de la crisi energètica no recaigui només en "els consumidors i frenar la inflació, sense sobrecarregar els pressupostos públics".
"En la reunió de l’Eurogrup del 27 de març del 2026, vam defensar i vam recolzar mesures per gravar els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques. Un instrument semblant ja es va introduir el 2022 mitjançant una contribució solidària temporal establerta pel Reglament (UE) 2022/1854, de 6 d’octubre del 2022, relatiu a una intervenció d’emergència per abordar els preus tan alts de l’energia", assenyalen.
Contribució
Davant l’actual context de volatilitat del mercat i les restriccions fiscals, els ministres manifesten que la Comissió Europea "hauria de desenvolupar amb rapidesa un instrument de contribució similar a escala de la UE, amb una sòlida base jurídica (i sense perjudici de tots els altres esforços i mesures adoptats pels Estats membres per abordar els alts preus de l’energia)".
