La ‘fàbrica d’espies’ del Kremlin
El Govern de Lula eludeix confrontar amb el seu aliat de Moscou als BRICS i mira de neutralitzar-lo amb mètodes menys expeditius: evita detenir els agents secrets i prefereix exposar-los, mentre nega l’extradició d’un agent requerit per la justícia dels EUA.
Marc Marginedas
Era un lloc ben estrany per obrir una companyia d’impressió en tres dimensions. El 8 de gener del 2018, Gerhard Daniel Campos Wittich, un ciutadà brasiler ben plantat, va establir la seu social de 3DRio, l’empresa que regentava, en un desgavellat magatzem de la Rua Manicaria del barri de Curicica, a l’oest de Rio de Janeiro. La zona no és una favela en sentit estricte, però sí que se la pot qualificar com un racó degradat de la metròpolis carioca, amb assentaments humans de materials precaris, a banda de rierols contaminats que emeten una intensa pudor, allunyat, a més dels clients habituals del negoci.
Gerhard Daniel, en realitat, era Artem Shmyrev, un espia il·legal rus al seu torn fill d’un oficial del Servei Federal de Seguretat (FSB) que, després d’haver residit almenys cinc anys al país sud-americà, s’havia dotat d’una falsa identitat brasilera. El desembre del 2023, va viatjar fins a Kuala Lumpur, capital de Malàisia, per suposadament assistir a un curs de 3D. I ja no va tornar.
Tot sembla indicar que la coartada de Shmyrev estava a punt de saltar pels aires, després d’una sèrie de cops policials a la xarxa d’espionatge rus a Europa en les setmanes precedents.
Shmyrev és només un dels integrants del que la premsa denomina com la fabrica d’espies del Kremlin al Brasil. Almenys nou il·legals que han residit al país han vist exposades les seves identitats en els últims anys, un nombre que supera el de qualsevol altre país: Iekaterina Danilova, el seu marit Vladímir Danílov, Olga Tiutereva, Roman Koval... Entre ells hi ha models, homes de negocis, estudiants.
Malgrat la minuciositat de la Policia Federal, una particularitat destaca del cas brasiler: l’escàs nombre de detencions. En el dia d’avui, només va ser arrestat i es manté a la presó Victor Muller Ferreira, en realitat Serguei Txerkássov, que va fracassar mentre s’infiltrava al Tribunal Internacional de Justícia de la Haia com a becari, i va ser deportat al seu país, el Brasil, on va ser detingut i condemnat a presó per falsedat documental.
"El Brasil mai detindrà il·legals", explica a EL PERIÓDICO un expert local en temes d’intel·ligència que no revela el seu nom. La raó és simple: Brasília "no vol antagonitzar Moscou" i crear friccions amb un aliat als BRICS. En lloc d’això, la policia recorre a un mètode també molt nociu: "exposar-los" a l’ull públic per avortar les seves activitats. El cas de Txerkàssov, a més, demostra com el Brasil va amb peus de plom en aquests temes. Gràcies a una demanda d’extradició de Rússia, demanda amb totes les aparences de ser una argúcia legal per rescatar el seu agent, tot apunta que ben aviat tornarà a casa. Una actitud que contrasta amb el no rotund a la demanda d’extradició dels EUA, país on va residir i va estudiar Txerkàssov.
