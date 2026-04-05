Treva conservadora
Feijóo i Fernández aparquen el seu xoc i exhibeixen sintonia
El president del PP i el líder del PPC firmen una ‘pax interna’ per incrementar així les possibilitats de desbancar Sánchez
Gisela Boada
En política, un any pot canviar-ho tot. Va ser l’abril del 2025 quan el president del PP català, Alejandro Fernández, va sorprendre tant l’opinió pública com el seu propi partit amb la publicació del seu primer llibre, A calzón quitao (La Esfera de los Libros), un assaig que va avivar la guerra soterrada entre ell i el president nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ara sembla haver-se diluït en favor de calmar les aigües a Catalunya, a l’espera que Pedro Sánchez, en algun moment, activi el compte enrere de les eleccions generals, previstes per a l’any vinent.
Han passat 365 dies des que Fernández va publicar un llibre que va incomodar la cúpula dels populars. En l’assaig va carregar contra la direcció nacional del PP, a qui va acusar de "triturar" els seus líders autonòmics, i va denunciar la "tutela" a què, segons el seu parer, estaven sotmesos. Fins i tot va arribar a reconèixer que va témer ser apartat com a líder del PPC per les seves conegudes discrepàncies amb Feijóo, a qui va desautoritzar públicament quan Génova va plantejar un acostament a Junts després de les eleccions generals del 2023.
Les visites
Aquest escenari mai va arribar a materialitzar-se, però Fernández va passar a integrar-se en el sector de veus dissonants del PP, al costat de figures com per exemple la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La popular compta amb una majoria absoluta en la seva autonomia que dificulta qualsevol moviment en contra seu, mentre que Fernández va aconseguir triplicar el seu nombre d’escons al Parlament en les últimes eleccions, cosa que, per ara, reforça la seva continuïtat. A Génova es va decidir optar pel silenci. No hi va haver reaccions públiques i es va traslladar la consigna de no amplificar un assumpte que tensionava la relació Génova-Urgell.
Però sí que hi va haver moviments interns que van exhibir el malestar existent. La cúpula popular va plantar Fernández en la presentació de l’assaig a Madrid i Feijóo va descartar desplaçar-se a Barcelona per Sant Jordi, com havia fet anteriorment, ja que el líder del PPC va aprofitar la carpa del grup municipal per firmar el seu llibre. Després d’això, Fernández s’ha passat un any recorrent Espanya promocionant el seu assaig, en ocasions coincidint amb visites de Feijóo a Barcelona que han forçat la seva absència. Però no hi va haver ningú que alcés la veu.
Un any després, i amb un congrés nacional pel mig, la relació entre els dos dirigents ha millorat, almenys respecte a la imatge que projecten. En els últims mesos s’ha consolidat una confluència estratègica per deixar enrere les diferències i avançar cap a una mena de pax interna que eviti reobrir fronts en un territori que Feijóo considera clau per a la seva eventual arribada a la Moncloa. Com ha explicat EL PERIÓDICO, el líder del PP ha situat Catalunya al centre de la seva agenda, ha reordenat l’estructura organitzativa –atorgant més pes a Daniel Sirera, líder popular a Barcelona– i ha impulsat una renovació en les direccions provincials. L’acostament també s’ha vist impulsat recentment per l’arribada de Miguel Tellado a la Secretaria General del PP, mà dreta de Feijóo i amb qui Fernández manté una bona relació.
