Fora d’òrbita
Harmagedon i la guerra
L’atac dels EUA i Israel a l’Iran està marcat per la religió. Les versions més radicals de les tres creences monoteistes s’enfronten en un conflicte amb Déu present en la narrativa bèl·lica.
Kim Amor
La geopolítica mou exèrcits i sotmet per la força regions estratègiques. Ho testifiquen les successives guerres al Pròxim Orient. Els protagonistes del conflicte actual representen les tres grans religions monoteistes, en les versions més extremistes. Tot i que la lluita per l’hegemonia regional és un factor determinant, no s’ha de deixar de banda la narrativa bèl·lica en què Déu és present, com en aquest cas. El judaisme messiànic del Govern israelià, el discurs radical dels cristians sionistes aliats de Trump i la teocràcia xiïta iraniana comparteixen la idea que Déu és al seu costat. La guerra en mans d’il·luminats i fanàtics religiosos no augura res de bo, i més en el món nuclear. Creuen que el discurs religiós els atorga justificació moral a les seves accions.
Més d’un centenar de soldats nord-americans de diferents bases militars han denunciat que els seus superiors es van referir a l’atac contra l’Iran com a "part del pla de Déu". Les queixes van anar a parar a la Fundació per a la Llibertat Religiosa Militar (MRFF, en les sigles en anglès), una organització que defensa la llibertat de fe dins l’exèrcit dels EUA. "Trump ha sigut ungit per Jesús per encendre el senyal de la foguera a l’Iran, causar l’Harmagedon i marcar la seva tornada a la Terra", va dir un dels comandants. La paraula Harmagedon apareix a l’últim llibre del Nou Testament, el de l’Apocalipsi, i es refereix a la batalla entre el bé i el mal, la del final dels temps, predecessora de la segona vinguda de Crist a la Terra.
Una guerra religiosa
Una de les figures clau en la propagació del caràcter diví i profètic d’aquesta guerra als EUA és el secretari de Defensa, Pete Hegseth. "Lluitem contra els fanàtics religiosos que busquen la capacitat nuclear per a un Harmagedon", va dir una vegada. Hegseth, un ultradretà cristià sionista de 45 anys, va publicar el 2020 el llibre American crusade: our fight to stay free. El text és un atac furiós contra l’ONU, l’OTAN, l’esquerra, el feminisme, l’ecologisme i l’islam.
En una cerimònia religiosa celebrada fa unes setmanes al Pentàgon, Hegseth va dirigir una oració amb aquestes paraules: "Que cada bala encerti el blanc dels enemics de la nostra gran nació" i que caigui "una aclaparadora violència contra aquells que no mereixen misericòrdia". Hegseth exhibeix tatuats sobre el cos una gran creu de Jerusalem, un fusell d’assalt sota la bandera dels EUA i la frase en llatí Deus vult (‘Déu ho vol’). De la mateixa línia ideològica és l’ambaixador dels EUA a Israel, Mike Huckabee. En una entrevista recent amb el periodista conservador nord-americà Tucker Carlson, el diplomàtic va afirmar que Israel té un dret diví sobre una part de l’Orient Mitjà "ja que la Bíblia li va prometre aquesta terra".
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, al seu torn, també ha fet servir referències bíbliques en la seva narrativa bèl·lica. Ha comparat l’Iran amb Amalek, la tribu bíblica que va intentar aniquilar el poble jueu durant la seva fugida d’Egipte. La Bíblia hebrea explica que Déu va ordenar als israelians assassinar tots els amalequites, "el mal pur". "Llegim a la part de la Torà d’aquesta setmana: ‘Recorda el que Amalek et va fer’. Recordem, i actuem", va dir Netanyahu després de visitar una zona on havia caigut un míssil iranià. Paraules que aplaudeixen els ministres més messiànics del seu govern, com el de Seguretat Nacional, Ben-Gvir, i el de Finances, Bezalel Smotrich, defensors de la lluita pel "Gran Israel".
Purgar Cisjordània
En el genocidi de Gaza, l’ex primer ministre israelià Ehud Olmert, que és un ferotge crític de la política bel·licista de Netanyahu, va arremetre contra tots dos ministres ultradretans en un article publicat pel diari Haaretz. En l’escrit Olmert, que es refereix als dos ministres com "la colla", els recrimina l’afany per "purgar Cisjordània dels seus habitants palestins", un objectiu que, afirma, "no s’aconseguirà sense un conflicte violent extens, un Harmagedon".
El xiisme iranià també té la seva figura messiànica i redemptora, el mahdí, el dotzè i últim imam que es manté ocult des del segle IX i que tornarà el dia del judici final a la terra per derrotar el mal i instaurar la justícia. A l’Iran la religió dicta la política i gairebé tots els aspectes de la vida dels seus habitants. Per al règim de Teheran, els EUA i Israel són forces "satàniques". El mateix dia de l’assassinat del guia suprem, Ali Khamenei, el gran aiatol·là, Naser Makarem Shirazi, una de les figures religioses més rellevants del país, va fer una crida a la guerra santa. "El poble de l’Iran i el món islàmic són els venjadors de la sang del líder màrtir de la Revolució", va dir.
En aquesta guerra també hi compta el simbolisme. Israel i els EUA van llançar l’atac durant el ramadà, el mes sagrat musulmà, i poc abans que arribés la festivitat jueva de Purim, que commemora la supervivència dels jueus davant l’imperi persa, història que recull la Bíblia hebrea.
