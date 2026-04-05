Investigació
Nou front contra Mazón i el seu entorn per la gestió de la dana
Pablo Plaza
El recorregut de la investigació sobre la dana brinda dies agredolços a l’expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. Eximit de qualsevol responsabilitat de moment en la causa que investiga la catàstrofe gràcies a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que en va denegar la imputació, l’exmandatari i encara diputat del PP a les Corts Valencianes veu com s’obre un altre front judicial que pot afectar el seu entorn més pròxim o fins i tot la seva figura. Un front vinculat a la dana però derivat de l’actuació del Consell els mesos posteriors a la tragèdia que va segar la vida de 230 persones.
Llavors, al començament de la investigació judicial oberta al jutjat de Catarroja, es va deslliurar una cruenta guerra, molt poc velada, entre el Govern central i la Generalitat Valenciana per controlar el relat del que va passar. La imatge davant la ciutadania estava en joc i el repartiment de culpes va centrar el debat polític, amb la societat encara traumatitzada i tot encara per reconstruir. El 12 de febrer del 2024 algú va filtrar als mitjans més pròxims al Palau una trucada entre una operadora d’Aemet i una altra del 112 que qüestionava el paper de l’agència estatal en la gestió de l’emergència. Si bé amb trampa: l’enregistrament havia sigut manipulat i retallat.
Indagacions
Això és el que investiga el Jutjat d’Instrucció 6 de Llíria, les indagacions del qual assenyalen Presidència. La instrucció, oberta després d’una denúncia de la Fiscalia a partir d’un escrit de l’Aemet, continua per presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets perquè les trucades del 112 només es poden utilitzar "a les estrictes finalitats" de la gestió d’emergència i extreure’s si ho demana un jutjat. Sostreure la informació d’aquest circuit i fer-ne un altre ús és il·legal. La jutge de Llíria indaga qui va executar la filtració.
