Trump dona 48 hores per obrir Ormuz abans que "caigui l’infern" sobre l’Iran

El republicà torna a pressionar el país dels aiatol·làs després d’ajornar el límit anterior

Teheran nega la negociació i afirma haver rebut una proposta d’alto el foc de Washington

El president Donald Trump, dijous passat, durant el seu discurs a la nació. | LA CASA BLANCA / EUROPA PRESS

El president Donald Trump, dijous passat, durant el seu discurs a la nació. | LA CASA BLANCA / EUROPA PRESS

María Mondéjar

Barcelona

La data límit que Donald Trump ha establert perquè el règim iranià aixequi el bloqueig que està imposant sobre l’estret d’Ormuz ha sigut, fins ara flexible. El president nord-americà ha amenaçat Teheran en repetides ocasions de llançar durs atacs contra infraestructures energètiques del país si no reobria aquest pas marítim, un conducte vital per al subministrament energètic mundial que ha quedat pràcticament tancat per la guerra. Ahir, Trump va tornar a donar un ultimàtum de 48 hores a l’Iran abans que "tot l’infern caigui sobre ells" si no s’arriba a un acord.

"Recordeu quan vaig donar a l’Iran deu dies per a FER UN ACORD o OBRIR L’ESTRET D’ORMUZ. El temps s’està acabant: queden 48 hores abans que tot l’infern caigui sobre ells", va assegurar en una publicació a la seva xarxa social. Hores abans, s’havia referit a una possible intervenció nord-americana per obrir l’estret. "Amb una mica més de temps, podem fàcilment obrir l’estret d’Ormuz, prendre el petroli i fer una fortuna".

L’últim límit fixat arriba després que, fa tot just una setmana, Trump ajornés l’anterior, després d’assegurar que els EUA havien començat negociacions amb la part iraniana per posar fi al conflicte. No obstant, l’Iran nega estar negociant un possible alto el foc. El president del Parlament iranià, Mohammad-Bagher Ghalibaf, va insistir a X que "no s’han portat a terme negociacions amb els EUA". A més va assegurar que s’estan utilitzant "notícies falses" per "manipular els mercats financers i petrolers".

Versions contradictòries

Les negociacions a què va al·ludir Washington s’emmarquen en un clima d’incertesa i de versions contradictòries entre les dues parts. Trump va afirmar que l’Iran havia sol·licitat un alto el foc, mentre que el portaveu del Ministeri d’Exteriors iranià, Esmaeil Baqaei, va negar l’endemà l’existència d’aquests contactes i va acusar els EUA de plantejar "demandes irracionals".

Ahir, no obstant, va ser el mateix règim iranià el que va afirmar haver rebut una proposta d’alto el foc de dos dies, segons va informar una font anònima a l’agència iraniana Fars. La mateixa font va afegir que la República Islàmica hauria rebutjat l’oferta, no de paraula sinó a través de la "continuació d’intensos atacs". La negativa de Teheran d’acabar amb el conflicte es veu a més reforçada per una nova carta davant els EUA, amb la demolició d’un avió militar després de la qual un dels tripulants es troba en parador desconegut en algun punt del territori iranià.

Notícies relacionades

En aquest nou context estratègic i amb la capacitat que ha mostrat Teheran de mantenir pràcticament tancat el trànsit marítim per l’estret d’Ormuz, les autoritats iranianes van assegurar ahir que aquest enclavament no tornarà a ser una via de lliure navegació, al considerar que el seu estatus ha canviat de forma definitiva després de l’inici de l’ofensiva llançada el 28 de febrer pels Estats Units i Israel.

