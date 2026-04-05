Anàlisi
El vot en blanc
Hi ha una significativa diferència entre l’abstenció i el vot en blanc. En la primera
opció, el ciutadà es desentén del sistema i implica retirar-se. En la segona opció,
el votant emet un rebuig conscient dins del sistema democràtic.
Luis Sánchez-Merlo
Arran d’una columna recent sobre l’abstenció, alguns lectors assenyalaven una absència que convé tenir en compte. Entre l’adhesió i la manca d’entesa hi ha una quarta posició que la simplificació del debat sol ignorar: el vot en blanc. No és pas un matís menor, sinó una diferència de naturalesa.
L’abstenció implica retirar-se. És la decisió de no participar en el procés de formació de la voluntat col·lectiva. Pot respondre al desinterès, al desencant o a una forma de protesta silenciosa. Però, en tot cas, implica deixar l’espai comú en mans d’altres.
El vot en blanc, per contra, és, abans que res, una forma de presència. El ciutadà va a les urnes, compleix el deure cívic de participar i, alhora, expressa de manera explícita desacord amb totes les opcions disponibles. No es desentén del sistema: l’interpel·la.
Aquesta distinció no és només tècnica, sinó profundament política. L’abstenció pot ser llegida de moltes maneres, fins i tot com a apatia. El vot en blanc no admet ambigüitat: és un rebuig conscient, formulat dins del mateix mecanisme democràtic. Una manera de dir: cap de les ofertes polítiques mereix el meu suport, però el sistema sí que té la meva participació.
En aquest sentit, el vot en blanc introdueix una incomoditat difícil d’eludir per als partits. No permet refugiar-se en la idea que l’abstenció és simple fatiga electoral. Obliga a reconèixer que hi ha un segment de ciutadans que compareix precisament per negar legitimitat a totes les opcions en lliça. No es tracta d’una hipòtesi teòrica. En moments de forta tensió política, aquesta forma de participació ha servit com a expressió de rebuig col·lectiu.
Incoherència política
Molts ciutadans hi van recórrer en el referèndum sobre l’OTAN, percebut llavors per alguns com un exercici d’incoherència difícil de justificar: els qui havien defensat el no demanaven ara el sí, mentre altres sectors, tradicionalment favorables a l’Aliança, acabaven per assumir-la en termes que abans havien rebutjat. El vot en blanc es va convertir així en una forma de sanció cívica davant el que es considerava un desvergonyiment compartit.
Fins i tot la imatge literària de José Saramago admet una lectura en aquesta clau. A Assaig sobre la lucidesa el gest dels ciutadans no és ben bé l’absència, sinó una forma de negativa col·lectiva. No es tracta d’abandonar la democràcia, sinó de sotmetre-la a una prova incòmoda: ¿què passa quan els ciutadans hi participen, però es neguen a legitimar els qui competeixen per representar-los?
Desacord
La democràcia necessita participació. Però també maneres de desacord que no impliquin l’abandonament. Entre el silenci de l’abstenció i l’adhesió a opcions que no convencen, el vot en blanc apareix com una forma exigent de ciutadania: la de qui no es resigna a triar malament, però tampoc accepta desentendre-se’n.
A la columna anterior advertia del risc d’una democràcia en què els ciutadans descobreixen que poden absentar-se sense conseqüències. Convé afegir una precisió: també hi ha el risc invers, el d’una política que s’acostuma a ser rebutjada sense sentir-se interpel·lada.
Perquè no totes les crisis de representació política es manifesten amb absència. Algunes s’expressen amb una presència incòmoda, visible, incontestable. I potser és aquesta –la del ciutadà que acudeix per negar– una de les formes més exigents de lleialtat democràtica.
