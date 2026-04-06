Ábalos, Koldo i Aldama, i el ‘pelotazo’ de les mascaretes
L’extitular de Transports socialista, el seu exassessor i un comissionista comparteixen banc dels acusats en una vista en què declararan ministres, exparelles i ex alts càrrecs del ministeri. Es jutja una presumpta malversació milionària i si l’exdirigent socialista hauria obtingut obsequis.
José Luis Ábalos i Koldo García seran conduïts davant del tribunal en furgó des de la presó
Francina Armengol i Ángel Víctor Torres declararan com a testimonis en la vista, però per escrit
Cristina Gallardo
A començaments del novembre, el jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente va donar per acabada la instrucció de la peça principal del cas Koldo, que fa seure al banc dels acusats l’exministre José Luis Ábalos, l’assessor que dona nom al cas i el comissionista Víctor de Aldama. Es jutja un presumpte pelotazo de més de 16 milions d’euros per l’adjudicació de contractes de compra de mascaretes per a diferents administracions en el pitjor moment de la pandèmia, i caldria afegir-hi els obsequis obtinguts pel llavors ministre de Transports, com van ser el gaudi de propietats per a ell i una de les seves parelles, que va obtenir contractes a l’Administració pública pels quals va cobrar sense treballar. L’instructor el va concretar en diversos delictes: suborn, pertinença a organització criminal, malversació de cabals públics i quatre delictes de tràfic d’influències.
L’exministre, exsecretari general del PSOE i exdiputat José Luis Ábalos està en presó preventiva des de finals del novembre. És jutjat perquè va firmar les ordres de compra perquè Ports de l’Estat i Adif accedissin a milions de mascaretes, a canvi de rebre una compensació econòmica procedent d’Aldama, que, alhora, també es beneficiava en termes econòmics de les comissions per aconseguir que aquests contractes fossin per a l’empresa Soluciones de Gestión y Ayuda a las Empresas, SL. La mateixa entitat va aconseguir posteriorment adjudicacions fetes per Interior i les comunitats autònomes de les Balears i les Canàries.
Els beneficis i l’assessor
A Ábalos també se li atribueix l’obtenció de beneficis en relació amb un contracte d’arrendament amb opció de compra que Aldama li va oferir a Madrid. Altres obsequis van ser el gaudi d’un xalet a La Alcadez (Cadis) i el lloguer d’un apartament per a Jésica Rodríguez, la seva parella, també va obtenir plaça en dues empreses públiques i va arribar a cobrar sense anar a treballar. La fiscalia sol·licita per a ell 24 anys de presó.
Koldo García va ser el xòfer d’Ábalos, abans de convertir-se en el seu assessor i "home per a tot" que arriba a la gestió dels contractes, però també a aspectes de la vida personal de l’exministre i la seva relació amb diverses dones. També és a la presó. Segons les conclusions de l’instructor del Suprem, des de l’octubre del 2019 el comissionista Aldama lliurava a Koldo García "en metàl·lic la quantitat mensual de 10.000 euros, pagaments que s’haurien prolongat, almenys, fins a l’any 2021". Aquests fons se’ls repartien Ábalos i Koldo García, malgrat que de vegades els lliuraments van ser fets a Joseba García, el germà de Koldo, que s’enfronta a 19 anys i mig de presó.
Víctor Aldama és considerat per la Guàrdia Civil "nexe corruptor". Ara puja vídeos a TikTok en què diu que té material per enfonsar el seu Govern. El 8 de març va entregar al jutge que segueix amb una altra part de la causa a l’Audiència Nacional un sobre que suposadament li va donar la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, el contingut del qual, segons ell, demostraria el finançament il·legal del PSOE amb actius del petroli d’aquest país.
A banda d’aquestes dues investigacions, està imputat en el denominat cas hidrocarburs per un frau milionari a Hisenda, un procés que es connecta amb les indagacions del Suprem per les presumptes gestions fetes per Koldo García "en favor de l’empresa Villafuel" i que haurien tingut la conseqüència que l’exministre es beneficiés del lloguer del xalet a Cadis. Va passar per presó provisionalment, però la fiscalia va instar la seva excarceració a canvi de col·laborar amb la justícia. En el seu cas, la petició de presó es limita a set anys per part de la Fiscalia Anticorrupció.
Les Balears i les Canàries
La presidenta del Congrés, Francina Armengol, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han sigut citats com a testimonis a causa dels contractes de mascaretes que van adjudicar a l’empresa avalada per Aldama quan eren els presidents de les Balears i les Canàries, respectivament. El tribunal ha accedit a la seva petició perquè declarin per escrit. En la causa hi ha missatges entre Koldo i Armengol que denoten una certa confiança, tenint en compte que l’assessor li va respondre amb un "d’acord, cariño, et mantindré informada de tot" quan parlaven de gestionar la compra del material sanitari.
Respecte a Torres, Aldama el va acusar d’haver-li demanat 50.000 euros a través de Koldo García, si bé no els hi va donar. Sí que acudiran en persona al judici l’expresidenta d’Adif Isabel Pardo de Vera i Javier Herrero, exdirector de carreteres.
