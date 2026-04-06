Fòrums a Barcelona
Barcelona acull tres cimeres de política internacional que reivindiquen el multilateralisme d’Europa davant els EUA de Trump
Pedro Sánchez rebrà el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un intent d’establir sinergies amb el continent americà en plena crisi derivada de la guerra a l’Orient Mitjà
Irene Benedicto
Barcelona es prepara per convertir-se aquest abril en una capital del multilateralisme amb tres cites d’alt voltatge polític: el European Pulse Forum, que reunirà responsables públics, directius i experts per debatre els grans reptes de la Unió Europea; la cimera bilateral entre el cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, i la reunió de la iniciativa ‘En defensa de la Democràcia’, que vol reforçar la coordinació entre líders progressistes davant l’avenç de la ultradreta.
La capital catalana concentrarà així, en tot just 10 dies, una seqüència de trobades amb abast europeu i iberoamericà. En plena inestabilitat geopolítica marcada per la guerra a l’Orient Mitjà, Barcelona es projecta com a escenari de discussió sobre Europa, i el rol que vol prendre en les aliances internacionals, així com en les negociacions de pau i la defensa de la democràcia en un moment de forta tensió global i als cops que assesta el president dels EUA, Donald Trump, al tauler internacional.
Debat europeu
La primera gran cita serà el European Pulse Forum, els dies 9 i 10 d’abril. El fòrum, impulsat per ‘Politico’ i ‘beBartlet’ , neix amb l’ambició d’acostar la conversa institucional europea a les preocupacions ciutadanes. Per a això, prendrà com a base una enquesta paneuropea elaborada en sis Estats membres que, es calcula, representen prop de dos terços de la població de la UE.
El cartell reunirà més de 40 ponents de perfil europeu i internacional. Entre els noms ja anunciats figuren Pedro Sánchez, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera; el comissari europeu de Defensa i Espai, Andrius Kubilius; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz; l’ex primer ministre italià Enrico Letta; la secretària general del Partit Popular Europeu, Dolors Montserrat; l’ambaixador de la missió d’Ucraïna davant la UE, Vsevolod Chentsov, a més del president Salvador Illa i l’alcalde Jaume Collboni.
Els debats giraran entorn d’assumptes com la defensa, la innovació, la indústria, l’energia, la desigualtat, la mobilitat o la vivenda. La trobada, a més, remarca la centralitat creixent d’Espanya en la conversa política i mediàtica internacional. Des de ‘beBartlet’, el seu soci i vicepresident, Nacho Corredor, resumeix així l’ambició de l’esdeveniment: «Barcelona es convertirà en el focus del debat global en un moment determinant per al món».
Cimera Sánchez- Lula
La segona parada arribarà el 17 d’abril, amb la reunió bilateral entre Sánchez i Lula als marges del fòrum progressista previst a Barcelona. La cita va ser anunciada pels dos dirigents després d’una conversa sobre l’escalada bèl·lica a l’Orient Mitjà, i servirà per escenificar una posició compartida en favor d’una sortida negociada dins del marc del dret internacional.
En el seu missatge a X, Sánchez va assegurar que tots dos comparteixen el desig que la guerra acabi i que «s’iniciï al més aviat possible una negociació en el marc de la legalitat internacional», abans de rematar: «Treballarem junts per a aquell futur». Lula, per la seva banda, va expressar també a X la seva esperança que puguin obrir-se negociacions de pau «sota els auspicis del dret internacional» i va remarcar que tots dos havien reiterat el seu «compromís amb el multilateralisme com a camí per construir la pau i el desenvolupament sostenible que el món tant necessita».
La bilateral encaixa, a més, en una estratègia política més àmplia. Sánchez, que presideix la Internacional Socialista des del 2022, vol projectar un missatge d’unitat entre les forces progressistes i reforçar una agenda internacional basada en el multilateralisme, la defensa de la pau i la reivindicació del dret internacional. Aquest moviment es connecta amb la nova plataforma Mobilització Progressista Global, que busca facilitar la cooperació entre organitzacions socialdemòcrates, socialistes i laboristes de diferents països.
‘En defensa de la Democràcia’
El tercer gran bloc arribarà els dies 17 i 18 d’abril amb la reunió a Barcelona de la iniciativa ‘En defensa de la Democràcia’, ara sota el paraigua d’aquesta Mobilització Progressista Global. La convocatòria pretén articular una resposta coordinada davant l’auge dels extremismes, el qüestionament de les institucions democràtiques i l’impuls internacional de les forces conservadores i d’extrema dreta.
La iniciativa va néixer el 2024 de la mà de Sánchez i Lula. Un any després, el juliol del 2025va celebrar una nova cimera a Santiago de Xile amb la participació de Gabriel Boric, Gustavo Petro i Yamandú Orsi. Aquella trobada es va articular entorn de tres eixos: el reforç de la democràcia i el multilateralisme; la regulació de l’entorn digital i la lluita contra la desinformació; i el combat contra les desigualtats com a base d’una democràcia més sòlida.
Barcelona recollirà ara aquest fil amb una ambició més gran: ampliar l’espai de coordinació progressista i convertir-lo en una plataforma amb abast global. La idea de fons és construir una contranarrativa davant l’ofensiva reaccionària i reivindicar una resposta conjunta en defensa dels drets humans, les institucions democràtiques i un ordre internacional assentat en regles compartides.
