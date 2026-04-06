Els comptes del 2026
Els Comuns amenacen el Govern amb no votar els pressupostos si no frena les instruccions d’altes mèdiques als CAP
Los Comuns reactivarán la negociación de presupuestos y la ley para limitar la compra especulativa después de Semana Santa
ACN
Els Comuns han reclamat al Govern aclarir "sense dilació" i "amb contundència" els recursos vinculats a les altes mèdiques als CAP abans d’aprovar els pressupostos al Parlament. En una entrevista a l’ACN, la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha exigit que es resolgui el "malentès" perquè s’està "incomplint" l’acord amb els Comuns, i ha advertit que no preveu una votació dels comptes sense la qüestió dels "incentius" solucionada.
"Sempre ens diuen que és un malentès; si és un malentès, que s’aclareixi amb contundència i sense dilació", ha insistit Albiach. Aquests recursos, que funcionen des de fa anys, es concedeixen als CAP que milloren resultats, i la manera de mesurar-ho és a través de les altes mèdiques, defensen des de Salut. El departament argumenta que agilitzar les proves diagnòstiques permet donar l’alta abans.
Per a Albiach, Salut està "desmentint" el que el president de la Generalitat, Salvador Illa, diu "en públic", així com s’està "qüestionant" el criteri dels professionals sanitaris a l’hora de determinar la durada d’una baixa. En aquest sentit, ha advertit que, en cas de no resoldre el "malentès", es vulnerarà i s’incomplirà el pacte del Govern amb els Comuns.
Aquests recursos poden suposar el 5% del pressupost dels CAP. Els Comuns i l’Executiu tenen acordat, per als comptes del 2026, que no hi hagi "incentius" dels CAP per agilitzar altes que no es basin "estrictament" en criteris mèdics. Després que l’Executiu retirés el projecte pressupostari, els Comuns mantenen la seva posició, a l’espera que Illa renegociï els pressupostos i els torni a portar a la cambra catalana.
Finançament voluntari i nou ministre
Amb el canvi de titular d’Hisenda, Albiach confia que Arcadi España tingui "capacitat de diàleg" i "cintura" per convèncer del nou model de finançament, ja que li consta que té "una certa sensibilitat" i ha mantingut relacions "cordials" amb Compromís.
La líder dels Comuns creu que el model s’ha de treballar "seduint" la ciutadania de les comunitats i "no tant els dirigents del PP i Vox", als quals dona per "perduts" perquè opina que no tenen un posicionament racional. En aquest sentit, ha recordat el plantejament de l’anterior ministra, María Jesús Montero, sobre un model "voluntari", ja que no només Catalunya en sortiria beneficiada. "A veure si els dirigents del PP i de Vox de la Comunitat Valenciana són capaços de dir que 'no' a 3.700 milions d’euros més", ha afegit.
Tornar a asseure’s amb el sector educatiu
En educació, Albiach ha instat el Govern a començar a desplegar "immediatament" amb recursos l’acord signat amb el sector educatiu i, paral·lelament, tornar a asseure’s a negociar amb "tots" els sindicats per ampliar el pacte. La dirigent ha promès que, per part dels Comuns, l’actualització de l’acord de pressupostos garantirà “el màxim nombre” de recursos per a educació, així com per a sanitat.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- «La majoria dels grans pilots que jo he pogut tractar són molt bona gent»
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"