La dona de Cerdán evita de nou comparèixer davant la comissió d’investigació del Senat
Francisca Muñoz presenta un nou informe mèdic
ACN - Redacció
Madrid
Francisca Muñoz, dona de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, ha al·legat de nou motius de salut per no acudir a la Comissió d’Investigació del ‘cas Koldo’ del Senat, on havia de comparèixer aquest dilluns a la tarda. Muñoz ja va excusar la seva compareixença al mes de desembre per motius de salut.
Fonts de la defensa de Cerdán han informat que ha presentat informes mèdics actualitzats del sistema públic de salut que acrediten l’agreujament de la seva patologia prèvia. Segons la defensa, el facultatiu d’urgències que la va atendre explicita que el seu estat de salut li impedeix l’assistència a la comissió.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- «La majoria dels grans pilots que jo he pogut tractar són molt bona gent»
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"