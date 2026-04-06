El compte enrere
El PSC s’activa per a les eleccions municipals amb Barcelona consolidada i amb el dubte de Girona
Els socialistes catalans proclamaran els seus candidats en tres tandes i preveuen presentar més llistes que el 2023
El PSC demana als seus líders municipals sortir «al cos a cos» al carrer per frenar l’extrema dreta en les eleccions del 2027
Els partits s’activen per frenar la sagnia de vots cap a l’extrema dreta a Catalunya
Sara González
Pedro Sánchez a la Moncloa, Salvador Illa a la Generalitat i Jaume Collboni a l’Ajuntament de Barcelona. Aquest va ser el triplet anhelat que els socialistes van verbalitzar en les municipals del 2023, i van aconseguir fer realitat. Ara, quan falta només un any perquè tornin a posar-se les urnes, el PSC té entre cella i cella no només mantenir la seva supremacia a Catalunya, sinó créixer aprofitant la talaia que suposa estar governant en els tres nivells institucionals. Ja s’ha activat per a això i proclamarà els seus alcaldables en tres tandes, la primera el mes de juny vinent. Per primera vegada, no està en qüestió que l’alcalde Collboni tornarà a ser candidat; mentre que està per resoldre si la consellera Sílvia Paneque repetirà com a cap de cartell a Girona, l’única capital de província que no està sota la batuta del partit.
El calendari aprovat pel PSC preveu que abans de l’estiu siguin ratificats els alcaldables que en aquests moments no estan governant, sigui perquè són a l’oposició o perquè es presenten per primera vegada, perquè tinguin un marge de prou temps per donar-se a conèixer. Després, al novembre i, finalment, el febrer del 2027, seran proclamats els que ja estan en governs municipals i els que són alcaldes. El de Barcelona entrarà en aquest últim torn. «Creiem que la nostra millor campanya és governar, per això els alcaldes sempre els deixem per al final», expliquen fonts de la direcció del partit.
Aquesta serà la quarta vegada que Collboni és candidat i la primera en la qual es presentarà a les municipals ostentant la vara de la capital catalana. És la seva credencial més gran perquè, aquesta vegada, ningú en el seu partit plantegi que hagi de ser desbancat, com sí que va passar el 2019 i el 2023, quan la cúpula del PSOE va obrir el debat per buscar-li un substitut amb més garanties de victòria, un qüestionament que va tancar el mateix Illa donant-li el seu recolzament. Tot i que no va ser el més votat i va quedar en segona posició, va aconseguir l’alcaldia amb els vots dels Comuns i PP, càrrec que li ha servit per blindar-se internament, a més de refermar-se a les enquestesdavant una oposició que encara s’està reconfigurant.
L’espina clavada
Les del 2023 van ser les municipals que van anticipar l’ arribada d’Illa a la Generalitat, amb un PSC recuperant terreny i poder territorial i tornant a l’alcaldia tant de la capital catalana com de Tarragona i Lleida. Però si hi ha una espina que li va quedar clavada és Girona, on Paneque va guanyar però la suma independentista de CUP, Junts i ERC li va tallar el pas. L’any següent, i després de convertir-se en president, Illa la va consagrar com a consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a més de nomenar-la portaveu del Govern. En data d’avui, no està clar si tornarà a ser candidata després d’haver-se convertit en una peça clau de l’Executiu, tenint en compte que sobre ella recauen carpetes tan estratègiques com Rodalies i vivenda.
Mentre que la incògnita de Girona no aclarirà al juny, sinó més endavant, el partit treballa per augmentar la xifra de candidatures que va presentar fa tres anys, que va ser de 615. «Estem articulant llistes on abans no vam tenir, així que calculem poder presentar més», asseguren fonts de la cúpula del PSC. Com a exemple citen que a la zona de l’Alt Penedès-Garraf passaran de 25 candidatures al voltant de 30. Va ser Illa qui, quan va assumir el comandament del partit fa poc més de quatre anys, va encarregar com a prioritat un creixement de la implantació territorial. El seu gran fortí continua sent l’àrea metropolitana i, per contra, tenen menys èxit a la Catalunya interior i les Terres de l’Ebre.
Relleus consolidats
El que donen per consolidat també, segons dades que manegen en la direcció, són els relleus en grans alcaldies que es van produir just després que molts quadros locals fessin el salt al Govern de la Generalitat. Va ser el cas de Santa Coloma de Gramenet, on Mireia González va rellevar Núria Parlon quan va ser nomenada consellera d’Interior; l’Hospitalet de Llobregat, amb David Quirós passant una Núria Marín que va assumir el càrrec de delegada del Govern a Madrid o Viladecans, on Olga Morales va ser nomenada alcaldessa perquè Carles Ruiz es va posar al capdavant de Ferrocarrils de la Generalitat. Altres canvis d’alcaldies rellevants es van produir a Esplugues, Badia del Vallès, Esparreguera, Pineda de Mar o Palafrugell.
Més enllà dels resultats en les pròximes municipals, hi ha una preocupació transversal pel creixement del vot a l’extrema dreta. És per això que el PSC ha donat la consigna als seus quadros locals d’intensificar la seva acció de proximitat. «La millor manera de desarticular -la és ser al carrer escoltant i parlant amb els veïns per adaptar les polítiques a les seves necessitats», asseguren fonts del partit. Precisament l’ascens de formacions com Vox i Aliança Catalana pot complicar encara més l’aritmètica per als pactes d’alcaldia, especialment en ciutats amb alta fragmentació, com és el cas de Barcelona.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- «La majoria dels grans pilots que jo he pogut tractar són molt bona gent»
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"