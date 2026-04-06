Feijóo espanta els fantasmes del PP que es recordaran amb la Kitchen
Els socialistes creuen que ja han assumit el cost polític per la corrupció i posen en valor la seva reacció davant la dels populars
Fa tres anys, l’ara president del PP va apostar perquè s’aclareixi «el que s’hagi d’aclarir»
El partit aposta per «que se sàpiga tota la veritat» i que «qui l’hagi fet, que la pagui»
Mariano Alonso Freire
Alberto Núñez Feijóo ha reposat forces aquesta Setmana Santa per afrontar el final del seu quart curs polític complet com a líder de l’oposició, que podria ser el penúltim si Pedro Sánchez compleix el seu compromís d’esgotar la legislatura i si aquesta vegada, després de les eleccions generals previstes per a l’any que ve, el 2027, el líder del Partit Popular (PP) aconsegueix articular una majoria per a la investidura.
Queda encara molt temps –sempre que l’inquilí de la Moncloa aconsegueixi portar a terme els seus plans– per a aquest duel final del llarg cicle electoral, que ha tingut a Extremadura, al desembre, i, més recentment, a l’Aragó i Castella i Lleó les seves tres primeres etapes, abans de la quarta, el 17 de maig, a Andalusia, en què el popular Juan Manuel Moreno defensa la seva majoria absoluta dels comicis regionals celebrats el 2022. I les pedres al camí i els successos inesperats, inclosos els que ofereixi un ordre internacional canviant, amb la incerta evolució del conflicte a l’Iran en l’horitzó, poden influir en la disputa. Mentrestant, hi ha altres esdeveniments una mica més planificables.
Policia patriòtica
Els escàndols que van esquitxar amb força el PP en l’etapa de Mariano Rajoy, que va ser inquilí de la Moncloa entre 2011 i 2018, i algun d’aquella època que ha acabat per fer eclosió recentment, com el cas Montoro, apareixen de nou en escena. Així passarà avui amb el cas Kitchen. A l’Audiència Nacional s’inicia la vista per l’escàndol de la policia patriòtica, a través de la qual s’hauria ordit, des de la cúpula d’Interior, un entramat d’espionatge, amb la participació de l’excomissari José Manuel Villarejo, per, entre altres coses, controlar els moviments de Luis Bárcenas, l’extresorer del PP i un dels protagonistes de la trama Gürtel. Després de la seva sentència, fa vuit anys, Sánchez va presentar la moció de censura en contra de Mariano Rajoy.
La Fiscalia Anticorrupció demana penes de presó de fins a 15 anys per a l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i per a qui fos el seu número dos, Francisco Martínez Vázquez. Pel judici desfilaran com a testimonis, entre d’altres, l’expresident Rajoy, l’exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i qui va ser ministra de Defensa i secretària general del PP, María Dolores de Cospedal. Tot un nuvolot al camí del president del PP.
Quan van passar els fets, Feijóo presidia la Xunta de Galícia, tot i que és obvi que sempre ha mantingut una proximitat política amb Rajoy. Des de Génova transmeten ara tranquil·litat pel que pugui oferir el judici i "respecte a la justícia". Una falca que es repetirà a mesura que se succeeixin les sessions judicials, que deixaran testimonis d’impacte i, qui sap, si també noves revelacions. De moment, Anticorrupció ja ha aportat nous correus entre l’exsecretari d’Estat de Seguretat, Martínez Vázquez, i Villarejo.
El mes de novembre passat, a l’auditori de la Fundació Rafael del Pino, a Madrid, el president del PP va coincidir amb Fernández Díaz en la presentació de l’últim llibre de Rajoy. L’extitular d’Interior va ser allà, com molts altres ministres i càrrecs de l’anterior Govern, entre ells Sáenz de Santamaría i Cospedal, i se’l va veure en animada xerrada amb alguns d’ells, inclòs qui va ser cap del gabinet de la Presidència, Jorge Moragas. Només en una ocasió com aquesta ha sigut possible la coincidència en el mateix espai de Feijóo amb Fernández Díaz. Fa tres anys, abans de les últimes eleccions generals i de la publicació de nous missatges de la cúpula d’Interior amb Rajoy, Feijóo va declarar: "Que surti el que hagi de sortir, que s’investigui el que s’hagi d’investigar i que s’aclareixi el que s’hagi d’aclarir".
El PSOE espera girar full d’Ábalos amb el judici de les mascaretes
"Esperem que es faci justícia". El PSOE afronta el judici pel cas mascaretes contra l’exministre José Luis Ábalos i el seu assessor, Koldo García, entre el ressentiment per portar amb la taca la corrupció a les seves files i la convicció d’haver-hi actuat diligentment en contra amb "tolerància zero". Per això que el control de danys passi per intentar girar full amb el judici des de la màxima "que se sàpiga tota la veritat" i que "qui l’hagi fet, que la pagui", resumeixen des del PSOE.
Sobre les conseqüències polítiques i electorals del judici, que començarà demà, els socialistes entenen que el mal ja està fet. Per això, tot i que no s’atreveixen a parlar que estigui amortitzat, sí que asseguren que no hi ha preocupació a la seu federal, deixant anar que el cost es dona per descomptat. En primer lloc, segons apunten, perquè "no tenim res a amagar", avisen tant respecte a l’estratègia de defensa del que va ser secretari d’Organització. En segon lloc, perquè situen Ábalos en el passat, com algú que "no forma part del PSOE".
Des de la Moncloa aprofiten per contraposar aquest judici amb el del cas Kitchen, a l’encavalcar-se en el temps. El cas que afecta el PP, segons sostenen, demostraria que sota el seu mandat "la corrupció és una cosa sistèmica i institucionalitzada", a banda que "es van utilitzar les forces de seguretat per fer espionatge als seus rivals polítics". "Ningú està lliure de tenir un cas de corrupció; la qüestió és com reacciones", conclouen les mateixes fonts del Govern per insistir que no accepten lliçons per part dels populars.
Les adjudicacions
Més enllà del desig que "se sàpiga tota la veritat", en el Govern proven de marcar distàncies amb el judici mostrant tot el respecte al procés i traslladant el missatge que estan centrats a governar. Principalment, per capejar la conjuntura per la guerra a l’Orient Mitjà i combatre les seves conseqüències econòmiques. En el judici es dirimirà el ‘pelotazo’ de 16 milions d’euros, més altres compensacions, com els "endolls" per a Jésica Rodríguez, que va ser parella d’Ábalos, i que presumptament obtingut gràcies a l’adjudicació a l’empresa Solucions de Gestió de la compra de mascaretes per a Transports i altres administracions.
Quan Ábalos va entrar a la presó, a la cúpula del partit remarcaven que no ho feia un diputat socialista, sinó un del Grup Mixt, perquè "fa molt temps que el vam fer fora". Un tallafocs a què es torna a recórrer ara, refugiant-se en la seva expulsió del grup parlamentari el febrer del 2024 i, posteriorment, del partit, "quan es va tenir el més mínim coneixement de les presumptes irregularitats".
Missatge de tranquil·litat
Aquest nou cop per als socialistes es va produir només uns mesos després que també ingressés a la presó de Soto del Real Santos Cerdán, el successor d’Ábalos a la secretaria d’Organització. Aquell xoc s’ha anat digerint a Ferraz i sembla que també entre els socis parlamentaris. La seva línia vermella continua sent que els casos de corrupció no escalin ni afectin el finançament del partit.
Des de Ferraz proven de tranquil·litzar els seus socis, a l’assegurar que s’ha investigat tot i que no hi ha informació que pugui comprometre el partit. S’apunta que la trama estaria perimetrada i que respondria a unes persones concretes, sense afectar l’organització, tant amb referència al presumpte pelotazo de les mascaretes com també en l’operativa de comissions a canvi d’obra pública liderada per Santos Cerdán, primer número dos d’Ábalos a Ferraz i, des del juliol del 2021, al capdavant de la Secretaria d’Organització.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès