Guerra al Pròxim Orient
L’Iran denuncia que Israel i els EUA han bombardejat el jaciment de gas més gran del món
El ministre israelià de Defensa, Israel Katz, va assegurar que la planta atacada representa "aproximadament el 50% de la producció petroquímica iraniana" i que ha quedat inhabilitada
EFE
El ministre israelià de Defensa, Israel Katz, va afirmar aquest dilluns que els caces israelians han atacat la planta petroquímica més gran de l’Iran, ubicada a Asaluyeh, en una operació que, segons va dir, ha deixat fora de servei instal·lacions clau del sector energètic del país.
En un videomissatge publicat per la seva oficina, Katz va assegurar que la planta atacada representa "aproximadament el 50% de la producció petroquímica iraniana" i que, després d’un atac previ contra una altra instal·lació la setmana passada, totes dues infraestructures -responsables, afirma, d’al voltant del 85% de les exportacions petroquímiques del país persa- han quedat "inhabilitades". "Això representa un dur cop econòmic per al règim iranià, amb pèrdues de desenes de milers de milions de dòlars", va sentenciar el titular de Defensa.
Mitjans iranians van informar que les instal·lacions petroquímiques de Pars Sud, que alberguen les reserves més grans de gas natural del món, han estat assolides aquest dilluns per un atac aeri israelià-estatunidenc. "Fa uns minuts s’han sentit diverses explosions procedents del complex petroquímic de South Pars, a Asaluyeh", va reportar l’agència Fars, vinculada a la Guàrdia Revolucionària iraniana.
Els atacs van assolir les empreses Mobin i Damavand, encarregades de subministrar electricitat, aigua i oxigen a les petroquímiques de la zona, per la qual cosa el subministrament elèctric de totes les petroquímiques d’Asaluyeh romandrà interromput fins a la reparació d’aquestes companyies, va reportar l’agència Tasnim, que va assenyalar que Pars Sud no ha patit danys i continua operativa.
Danys econòmics i estratègics
En el seu missatge, Katz va afegir que tant ell com el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, han ordenat continuar els atacs contra infraestructures del règim iranià, i va advertir que les accions contra Israel "agreujaran el dany econòmic i estratègic" que pateix el país fins a arribar "al col·lapse de les seves capacitats".
Al llarg d’aquest diumenge, l’Iran va llançar cinc onades de míssils a diferents punts del territori israelià, amb el resultat de ferits i nombrosos danys materials a habitatges, particularment a l’àrea metropolitana de Tel-Aviv.
Les autoritats de la república islàmica no han ofert un balanç oficial de morts des de la primera setmana de l’ofensiva conjunta d’Israel i els EUA, quan va situar la xifra en 1.230. Tanmateix, l’ONG opositora HRANA, amb seu als Estats Units, ha reportat més de 3.400 morts, entre els quals més de 1.500 civils.
A Israel, els impactes de míssils disparats per l’Iran i els projectils del grup xiïta libanès Hezbul·là s’han cobrat la vida de 22 persones, a més de la de quatre dones palestines a Cisjordània
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa