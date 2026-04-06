Guerra al Pròxim Orient
Els mediadors entre l’Iran i els EUA proposen un pla d’alto el foc immediat al Pròxim Orient
L’Iran, segons fonts anònimes, ha rebut la proposta, però "rebutja ultimàtums i reobrir l’estret d’Ormuz a canvi d’un cessament temporal de les hostilitats"
Adrià Rocha Cutiller
Pakistan, Egipte i Turquia, els països que les darreres setmanes han intentat intervenir entre els Estats Units i l’Iran, han enviat aquest dilluns de matinada un pla d’alto el foc immediat en la guerra actual al país persa, iniciada el 28 de febrer amb l’assassinat sorpresa del llavors líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei.
Segons el pla, totes les parts s’han de comprometre aquest dilluns —Pakistan assegura que ha de ser aquest dilluns sense excepció— a un alto el foc temporal de 45 dies, per començar a negociar l’obertura de l’estret d’Ormuz i arribar a un acord definitiu de cessament de les hostilitats.
Les presses per arribar a un acord es deuen a l’ultimàtum llançat aquest dissabte pel president nord-americà, Donald Trump. Trump va donar fins aquest dimarts a l’Iran per arribar a un acord. Si no, va amenaçar el multimilionari, els EUA destruiran "totes les centrals elèctriques i ponts al país persa". "De tornada a l’edat de pedra", va amenaçar el controvertit secretari de Guerra nord-americà, Pete Hegseth.
"Hem rebut i estem revisant la proposta del Pakistan. Però no acceptarem terminis límit ni cap pressió per prendre una decisió. No obrirem Ormuz a canvi tan sols d’un alto el foc temporal", ha dit aquest dilluns al matí a l’agència Reuters una font dins del govern iranià.
Teheran, fins ara, ha rebutjat públicament qualsevol mena de negociació que posi pausa al conflicte actual, davant la por del règim iranià que una aturada temporal signifiqui, d’aquí a uns mesos, la represa de la guerra.
Els precedents són clars: Israel i els EUA ja van atacar l’Iran —i van decapitar la cúpula militar persa— el juny del 2025, a la guerra de 12 dies. Des d’aleshores, Teheran va centrar els seus esforços a crear un sistema militar bàsicament horitzontal, en què la mort dels líders castrenses no destrueixi la capacitat del país persa de combatre ni d’atacar els seus rivals i veïns al Golf.
Abaixar les armes (nuclears)
Durant tota la guerra, tant Washington com Israel han canviat d’objectiu diverses vegades. Tant Trump com el primer ministre israelià, Benyamín Netanyahu, s’han contradit en diverses ocasions assegurant primer que el seu objectiu és el canvi de règim per dir després que, en realitat, el que busquen Washington i Tel-Aviv és evitar per qualsevol mitjà que la República Islàmica desenvolupi la bomba atòmica.
Més tard, Trump fins i tot ha arribat a afirmar que el canvi de règim ja s’ha aconseguit, que els noms i cognoms dels líders actuals de l’Iran són diferents dels d’abans, malgrat que els alts càrrecs actuals de la República Islàmica són molt més radicals i ultraconservadors que els que manaven fa un mes.
La proposta d’aquest dilluns del Pakistan, Turquia i Egipte, així, no inclou res sobre els aspectes nuclears del conflicte, ni aclareix el futur de l’urani enriquit que actualment posseeix i amaga. Però sí que estipula que un acord final haurà d’incloure la garantia que l’Iran no desenvolupi l’arma nuclear. A canvi d’això, els EUA haurien de rebaixar parcialment o totalment les sancions econòmiques contra Teheran, i lliurar els actius iranians a l’estranger, congelats durant l’última dècada.
