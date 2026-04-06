Violacions de l’alto el foc
Israel aprofita l’atenció centrada en la guerra contra l’Iran per ocupar més territori a Gaza
Mentre el silenci asfixia el poble gazià, les autoritats israelianes canvien la realitat sobre el terreny amb la instal·lació de 32 llocs d’avançada i 16 quilòmetres de barrera terrestre a la línia groga
La trista tornada dels gazians a una llar reduïda a runa: «No queda res, ni un sol record»
Andrea López-Tomàs
Abans de la devastació a l’Iran, hi va haver els erms de Gaza. Abans dels pobles arrasats al sud del Líban, desenes de ciutats gazianes van patir el mateix destí. A la Franja de Gaza, el mar de runa no s’ha retirat. Al contrari, continua sacsejant-se, expandint-se. Amb les fronteres tancades i barrades, malgrat ínfimes excepcions, el poble gazià s’esllangueix en silenci. «Des de l’entrada en vigor de l’alto el foc a l’octubre, hi ha hagut un esforç actiu perquè Gaza desaparegui dels titulars, dels informes governamentals, de l’agenda de tothom, però, des de l’inici de la guerra a l’Iran, aquesta desaparició deliberada ha augmentat exponencialment», declara Mohammad Shehada, analista i escriptor gazià.
Mentre el silenci asfixia un poble mil vegades colpejat, la realitat sobre el terreny canvia. L’Exèrcit israelià ha establert una nova línia fronterera que no para d’avançar. La línia groga que divideix el territori gazià ocupat per Israel del controlat per Hamàs va néixer per morir, com un límit temporal que havia de desaparèixer amb la retirada de les tropes israelianes. Però els 32 llocs d’avançada i els 16 quilòmetres de barrera terrestre recentment instal·lats indiquen que la línia groga existeix per quedar-se. A aquest projecte d’enginyeria, s’hi suma que Israel ha matat més de 220 gazians als voltants. «La línia groga és elàstica, s’expandeix d’un dia per l’altre, mentre els soldats consoliden la seva presència amb llocs militars permanents», diu Shehada a EL PERIÓDICO.
Tancament de Rafah
L’esclat de la guerra israeliano-nord-americana contra l’Iran va sacsejar el silenci que sobrevolava Gaza amb el terrabastall que provoca el brusc tancament d’una porta. L’endemà de l’inici de l’ofensiva conjunta, les autoritats israelianes van decidir tancar el pas fronterer de Rafah a la frontera amb Egipte. Per aquest punt, entrava la insuficient ajuda humanitària que el poble gazià tan desesperadament necessita. El bloqueig, de nou, va provocar el caos a Gaza. «Vam prendre diverses precaucions: ens vam proveir de farina i aliments bàsics per preparar-nos davant una possible escalada del conflicte», explica Lara Eljamaly, una jove farmacèutica de Ciutat de Gaza, a aquest diari. De moment, l’enclavament palestí no ha sigut objectiu de més violència de la de costum.
«Un alto el foc que s’ha violat més de 2.000 vegades és bàsicament un espectacle, una façana, qualsevol cosa menys un alto el foc real»
Des de l’entrada en vigor de l’alto el foc a l’octubre, els bombardejos han continuat en menor mesura, però, tot i així, provocant víctimes mortals, ferits i destrucció. Gairebé 700 palestins han mort i uns 1.800 han resultat ferits aquest mig any. «Israel ha violat la treva més de 2.000 vegades», afirma Shehada. «Un alto el foc que s’ha violat més de 2.000 vegades és bàsicament un espectacle, una façana, qualsevol cosa menys un alto el foc real», apunta. Abans de l’Iran, i quatre mesos més tard del compromès, Gaza esperava l’entrada del comitè tecnocràtic que havia de governar l’enclavament. Encara continuen esperant. «En canvi, Israel va utilitzar la confusió de la guerra amb l’Iran per imposar Hamàs un mandat de rendició, com a requisit previ per a qualsevol retirada israeliana», afegeix Shehada.
Sense ajuda humanitària
Israel també ha aprofitat que el món mira cap a l’Iran per estrènyer la soga que envolta el coll dels gazians. «Va reduir dràsticament el flux d’ajuda humanitària, aliments, aigua, medicines, bens i combustible a Gaza, cosa que representa una disminució d’entre el 75% i el 80%», explica Shehada. «També s’ha incrementat la quantitat de bombardejos israelians, així com les tasques de demolició», apunta. Malgrat que Rafah s’ha tornat a obrir de forma parcial, Eljamaly constata, des del cor de l’enclavament palestí, que «la situació humanitària ha empitjorat». Aquesta jove gaziana va apartar la seva carrera com a farmacèutica a causa de la guerra i ara dedica el seu temps a ajudar gairebé un centenar de nens orfes a través de l’organització que ella mateixa va crear, Light for Orphans. «Els productes comercials també s’han encarit i això ha provocat un altre augment dels preus», lamenta.
«Al començament de la guerra, quan es van tancar els passos fronterers, molts comerciants van retirar aliments, carn i pollastre dels mercats, cosa que va provocar escassetat», rememora. «Ara, després de la reobertura dels passos fronterers, hi ha aliments disponibles de nou, però els preus continuen sent extremadament alts», afirma Eljamaly. Aquestes accions israelianes han fet que tornin a saltar les alarmes davant el risc d’una nova fam. «Israel està aprofitant l’atenció de la comunitat internacional centrada en la guerra que ell i els Estats Units han llançat contra l’Iran per intensificar el bloqueig a la Franja i continuar utilitzant la fam d’una manera que agreuja la catàstrofe humanitària i reforça l’impacte destructiu del genocidi en curs contra la població civil», denuncia el Monitor Euromediterrani de Drets Humans, amb seu a Ginebra.
«Ara, després de la reobertura dels passos fronterers, hi ha aliments disponibles de nou, però els preus continuen sent extremadament alts»
Segons aquest monitor, la xifra real de camions amb ajuda humanitària i bens comercials que ingressen a Gaza no arriba al 41% del total acordat, que havia de superar els 600 diaris. «Només ha permès l’entrada del 14,8% de la quantitat acordada de combustible, cosa que va provocar una greu interrupció de sectors vitals, inclosos els hospitals, les xarxes d’aigua i sanejament, els serveis de socors i el transport», afegeix aquesta organització. El tancament de Rafah ha alentit les evacuacions mèdiques. Fa mesos que més de 18.000 pacients, entre ells uns 4.000 nens, esperen abandonar la seva terra amb l’esperança d’assegurar-se un futur. Qualsevol retard pot suposar un deteriorament de la salut lent i dolorós, si no una sentència de mort. «Molts pacients a Gaza moren cada dia perquè se’ls nega l’accés a tractament mèdic a l’estranger», afirma Eljamaly.
¿Una nova guerra?
«Hi ha més probabilitat que Israel reprengui les operacions militars a Gaza, a jutjar per la situació actual, però la pregunta és: ¿permetria [el president nord-americà Donald] Trump que Israel obrís un altre front?», planteja Shehada. Per a aquest analista i escriptor gazià, la «completa obsessió amb l’Iran» del mandatari republicà li facilitaria al primer ministre israelià Benjamin Netanyahu tornar la violència a gran escala contra l’enclavament palestí. «N’hi hauria prou amb inventar un pretext perquè les operacions militars d’aquesta campanya genocida es reprenguessin immediatament amb tota la seva força», suggereix. En temps de treva, la població de Gaza continua precipitant-se a l’abisme, però aquesta vegada ho fa en silenci. Les avingudes de les principals capitals estrangeres ja no s’omplen amb reclams a favor dels gazians. Les televisions programen les declaracions més recents de Trump.
Ni les morts, ni la gana, ni la destrucció gaziana copen titulars. «Aquesta desaparició deliberada de Gaza, la idea que això s’està convertint en la nova normalitat és perillosa perquè radicalitza la població gaziana», constata Shehada. «Com més s’allunya el món de Gaza, com més desapareix Gaza, com més es fa evident que aquesta situació insostenible s’està convertint en la nova normalitat, com més viola Israel l’alto el foc, més gent pensa: ‘No tenim res a perdre; intentem canviar aquest statu quo insostenible’. Hi ha gent dins de Hamàs que defensa la creixent necessitat de sacsejar la situació actual, de desestabilitzar i enfrontar-se a les agressions israelianes, altrament Gaza continuarà desapareixent per complet i quedant relegada al passat», conclou.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa