Guerra al Pròxim Orient
Israel assassina el cap de la intel·ligència de l’Iran i promet "caçar" els líders del règim
La població israeliana intenta recuperar-se dels impactes de míssils iranians al seu territori, amb almenys quatre persones mortes a Haifa
Andrea López-Tomàs
La cúpula del règim dels aiatol·làs continua minvant. Aquest dilluns Israel ha assassinat Majid Jademi, cap de la intel·ligència de la Guàrdia Revolucionària de l’Iran. Així ho han confirmat tant Teheran com Tel-Aviv. "Els líders iranians viuen amb la sensació d’estar en el punt de mira; els continuarem caçant un per un", ha declarat Israel Katz, ministre de Defensa israelià, considerant Khademi "un dels tres alts comandaments de l’organització". Al seu torn, la població israeliana intenta recuperar-se dels impactes de míssils iranians al seu territori. Almenys quatre persones han mort en un atac a Haifa.
Katz ha acusat la Guàrdia Revolucionària d’"estar disparant contra civils". "Nosaltres estem eliminant els líders dels terroristes", ha dit. De moment, no es coneixen gaires detalls de l’assassinat de Jademi. Aquest general de brigada va substituir el seu predecessor Mohammad Kazemi fa menys d’un any després que aquest morís juntament amb altres oficials de la Guàrdia Revolucionària en atacs aeris israelians el 15 de juny durant la guerra dels 12 dies entre l’Iran i Israel. Jademi tenia un doctorat en Seguretat Nacional i un doctorat en Ciències de la Defensa Estratègica, que li van valer posicions destacades al Ministeri de Defensa i de les Forces Armades.
A més, Tel-Aviv afirma haver danyat "greument" les indústries siderúrgica i petroquímica de l’Iran amb els atacs d’aquest cap de setmana. "Continuarem destruint la infraestructura nacional iraniana i provocant l’erosió i el col·lapse del règim terrorista, així com la seva capacitat per promoure el terror i atacar l’Estat d’Israel", ha denunciat Katz. Teheran ha tornat a amenaçar que si ataquen objectius civils, cosa que suposa un crim de guerra d’acord amb el dret internacional, hi haurà una resposta "molt més devastadora". El règim dels aiatol·làs respondrà "de la mateixa manera" a qualsevol atac contra la seva infraestructura.
Impacte dels atacs
Una dotzena de ciutats iranianes han rebut impactes dels avions de guerra israelians i nord-americans. En les últimes hores, almenys 34 persones han mort com a resultat dels atacs. També a Israel hi ha hagut víctimes mortals. Al migdia, ja s’han recuperat els quatre cossos d’entre la runa d’un edifici residencial a la ciutat septentrional de Haifa. Els cadàvers pertanyen a una parella d’uns 80 anys, el seu fill de 40 i la seva parella, segons han informat els equips de cerca i rescat que operen al lloc. Tots es trobaven a la planta baixa quan els tres pisos superiors han col·lapsat sobre ells. Les primeres investigacions mostren que l'ogiva del míssil balístic, que contenia centenars de quilograms de material explosiu, no va esclatar en impactar aquesta matinada de dilluns.
Tanmateix, l'energia cinètica de l’impacte va provocar l’esfondrament de diversos pisos de l’edifici residencial. La Força Aèria israeliana ha determinat que el míssil no va ser interceptat perquè es va desintegrar a l’aire. D’acord amb la seva investigació, els interceptors disparats contra el míssil iranià van fallar perquè el projectil es va fragmentar i la seva trajectòria prevista va canviar. "Des del punt de vista d’aquesta guerra, aquesta és l'escena més greu que hem vist al nostre districte fins ara, incloent-hi la magnitud de la destrucció, la complexitat i, per descomptat, les baixes", ha afirmat el comandant de l’estació de bombers i rescat de Haifa, Kobi Mizrahi, en un comunicat. Un nou atac a la mateixa zona aquest matí ha ferit quatre persones i ha provocat danys addicionals.
També a la zona de Tel-Aviv cinc persones han resultat ferides per alguns dels més de 20 impactes que s’han registrat a l’àrea. Israel confia que les converses entre els Estats Units i l’Iran col·lapsin i es prepara per intensificar els atacs contra territori iranià. Al Líban, els mitjans nacionals han informat de dotzenes de víctimes mortals aquest matí de Pasqua a causa dels atacs israelians que han arribat fins i tot a barris cristians. Durant el diumenge, 44 aldees i pobles del sud del Líban van ser atacats. A tot el país, 39 persones van perdre la vida i 136 van resultar ferides.
