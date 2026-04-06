
Israel eleva la pressió sobre el Líban a l’atacar barris de Beirut

Una família de sis membres, inclosa una nena de 4 anys, va morir després d’un bombardeig mentre esperava ajuda

Recerca de supervivents després d’un bombardeig a Beirut, ahir. | FADEL ITANI / AFP

El Periódico

Beirut

Els barris residencials del sud de Beirut van tornar a ser ahir l’objectiu de bombardejos israelians. Almenys quatre persones van morir i 39 més van resultar ferides en un atac en un barri de la capital libanesa a prop de l’Hospital Universitari Rafik Hariri, el centre mèdic més gran del país, segons va informar el Ministeri de Salut del país àrab. Les explosions van sacsejar una zona densament poblada, i van provocar "una destrucció generalitzada".

Un dels atacs al sud de Beirut va tenir com a blanc "un edifici residencial de tres plantes del barri densament poblat d’Al-Miqdad, que va causar víctimes mortals, ferits i una destrucció generalitzada", segons assenyala l’agència oficial libanesa de notícies, NNA.

L’aviació militar israeliana va portar a terme des de diumenge al matí almenys vuit onades d’atacs contra els suburbis del sud de la capital libanesa, els més durs a Beirut des de l’inici dels atacs el 2 de març, en el marc de l’operació de l’Exèrcit israelià per desmantellar el grup xiïta Hezbol·là i "separar el Líban de la influència iraniana", en paraules del ministre israelià de Defensa, Israel Katz.

"Un nou Gaza"

Davant la destrucció al sud del país, el president libanès, Joseph Aoun, va renovar la seva crida a negociacions directes amb Israel per evitar que aquesta regió es converteixi en "un nou Gaza".

Després d’un altre dels atacs, contra la ciutat de Kfar Hatta, a Sidó, al sud de la capital libanesa, sis membres d’una mateixa família van morir al no poder evacuar a temps. La família, ja desplaçada d’un poble més al sud i sense mitjans de transport, esperava l’ajuda d’un familiar que també va morir en l’atac, cosa que va elevar el saldo a set víctimes, inclosa una nena de 4 anys. En el mateix bombardeig va morir també un soldat de l’Exèrcit libanès.

Els atacs es produeixen mentre el principal pas fronterer entre el Líban i Síria es manté tancat després de les amenaces israelianes de bombardejar-lo, cosa que deixa part de la població libanesa sense possibilitat de fugir cap al país fronterer.

