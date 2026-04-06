La immigració, de prop
Jordi Masquef, Alcalde de Figueres (Junts): "Les regularitzacions extraordinàries de migrants causen un efecte crida"
Aquest regidor va obtenir la majoria absoluta el 2023, després de perdre l’alcaldia el 2019 en mans d’ERC. "Abans els alcaldes duraven anys; ara aquesta cadira és gairebé com la cadira elèctrica", fa broma
«Si no fan prou mèrits o si fan demèrits, estic d’acord amb les devolucions»
Carlota Camps
¿Quins són els principals problemes de Figueres?
Els de la majoria de les ciutats mitjanes del país: la seguretat, els serveis públics tensionats, la neteja i l’habitatge.
Figueres té 50.000 habitants, dels quals n’hi ha 18.000 que han nascut a l’estranger.
En els darrers 25 anys hem passat de 33.000 a 50.000. La multiculturalitat ben entesa, com a Londres, està molt bé: no importa d’on vinguis, sinó què vens a fer aquí i què vens a aportar-hi. Catalunya sempre ha sigut hospitalària. Però la llengua, la cultura, les tradicions, etcètera, són uns mínims perfectament exigibles.
Van aprovar una moció en contra de la regularització extraordinària de migrants.
Ens van dir racistes per això, però només plantejàvem si els requisits eren massa laxos. No estem en contra de l’arribada de migrants. La patronal i les càrnies també necessiten mà d’obra. Tot i que això també seria qüestionable perquè hi ha un atur estructural. Hi ha gent que es creu massa important davant determinades feines.
¿Quins requisits establiria per a la regularització?
Una persona que és aquí des del 2022 o 2023 potser ja té més coneixement de la llengua i la cultura, però la que ha arribat el novembre del 2025... Igual que amb els antecedents penals, veurem si tots els països ho acrediten. I després hi ha la multireincidència, que fins que no hi ha sentència ferma no genera antecedents. S’ha de ser mínimament rigorós.
Però totes aquestes persones ja són aquí. Per treballar és necessari tenir papers.
Ha d’estar regularitzada: no estic estimulant que aquesta gent treballi en negre. Però, al marge de Trump, que és un personatge funest, si jo vull treballar als EUA hauré de complir uns requisits. Érem sis milions, ara ja en som vuit i estem parlant de deu. Hem de plantejar-nos si el país pot assumir-ho. Té raó: ja els tenim aquí. ¿Què fem: els fiquem en un avió i els tornem? No fa falta anar a tesis extremistes. Però si no fan prou mèrits o si fan demèrits, hi estic d’acord [amb les devolucions].
¿Es refereix a expulsar immigrants si cometen un delicte?
Sí. Als EUA o al Regne Unit són implacables. Volem més ordre sense entrar en populismes. Això és el que demana la gent. Si no l’hi dones, se’n va a l’extrema dreta.
A l’aeroport continuarà arribant gent amb visat de turista.
I gent que arriscarà la vida al mar. Però de vegades em sembla que determinades polítiques o anuncis generen un efecte crida.
¿Les de Pedro Sánchez?
No vull dir noms ni tampoc parlar de colors. A Espanya periòdicament es fan aquestes regularitzacions massives, cosa que dona més facilitats a la gent que se’n va dels països d’origen.
Ha donat de baixa 872 persones del padró municipal. ¿Per quin motiu?
Complim amb la legalitat, però aquesta legalitat permet establir més mitjans per a la comprovació. Sabem que hi ha frau. A l’aeroport, quan arriba un vol de determinats països, s’activa un protocol. Doncs aquí igual. Ens basem en la mobilitat i en l’encreuament de dades. Si detectem que hi ha gent que demana empadronar-se en diferents llocs en un període curt de temps, els enviem agents verificadors o la policia. Fem un mostreig.
¿Considera que s’ha de donar una alternativa residencial als que són desallotjats?
Hi ha gent que no té recursos. Jo apel·lo a la caritat cristiana. Em sembla que sí, que se’ls ha d’ajudar. Però el que ha comès set furts, el que ha atracat...
¿Deixar-los al carrer no afavoreix que continuïn delinquint?
Em fa l’efecte que és la manera que al final alguns se n’adonin i tornin als països d’origen. S’ha d’empatitzar amb la gent que no ha tingut sort. Nosaltres hem dotat de molts recursos les zones més degradades de Figueres. Però aquella gent que de manera sistèmica delinqueix...
¿Tots els delinqüents multireincidents són immigrants?
No. Aquí hi tenim cada perla... Però vostè i jo tenim una nacionalitat i hi ha uns drets inherents. Si jo anés a un altre país i no fes el que toca, em tornarien aquí.
¿Hi ha racisme al carrer?
Jo soc una rata de carrer. Però no fa pas falta sortir a fora, perquè els comentaris de les xarxes socials són demolidors. M’agradaria que la gent fos més tolerant i més viatjada. És el que diuen els anglesos: open minded.
¿Els votants d’Aliança Catalana han de viatjar més?
No gosaria pas dir que no han viatjat gaire. Tothom mereix el màxim respecte, fins i tot aquells que estan als antípodes nostres. Són modes. Jo em sento molt còmode amb tesis de centre.
¿Seria partidari de pactar amb Aliança Catalana?
Em costaria molt. Per empassar-me això em caldria haver de fer un esforç molt gros.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès