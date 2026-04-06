Cita als tribunals
L’excúpula d’Interior, al banc dels acusats
L’Audiència Nacional jutjarà a partir d’avui l’exministre Jorge Fernández Díaz, el seu número 2 a Interior i l’exdirector adjunt operatiu pel presumpte dispositiu posat en marxa des del ministeri per impedir que Bárcenas col·laborés amb la justícia.
Ángeles Vázquez
És el judici més destacat de tots els judicis en què es va dividir el cas Tándem, en el qual s’han investigat les pràctiques policials, si més no dubtoses, si no delictives, de la policia durant el Govern del PP: el relatiu a l’operació Kitchen. S’hi haurà de determinar si el Ministeri de l’Interior, durant el Govern de Mariano Rajoy, va destinar personal i diners públics a mirar d’evitar que qui havia sigut tresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, col·laborés amb la investigació del cas Gürtel, que en aquells moments encara estava en instrucció a l’Audiència Nacional. Aquests són els principals acusats que s’asseuran al banc dels acusats a partir d’avui mateix.
L’excomissari José Manuel Villarejo és el principal imputat del cas Tándem. Va estar en presó preventiva del novembre del 2017 al març del 2021. Ha sigut condemnat dues vegades: una a tretze anys de presó i una altra a tres, però ha sigut absolt en altres judicis, com ara el celebrat pels encàrrecs contra l’empresa Martinsa, per a Repsol i La Caixa, en relació amb un empresari de Marbella, i el d’un altre que va demanar investigar el seu exsogre.
En els àudios que se li van intervenir apareix vantant-se’n que li "van encarregar maldats per salvar" el llavors president Mariano Rajoy, que, sense la seva suposada ajuda, "podria estar pres". A més, es van trobar proves dels pagaments mensuals de 2.000 euros que va rebre qui era el xòfer de Bárcenas, Sergio Ríos, al qual es va fitxar com a col·laborador per vigilar el seu cap i la seva família. El fiscal demana 19 anys de presó.
L’ex xòfer de Bárcenas
Sergio Ríos va començar a treballar per a Bárcenas el febrer del 2013. Una coneguda el va recomanar perquè havia treballat per a l’exsecretari general del PP madrileny Francisco Granados. La dona de Bárcenas, Rosalía Iglesias, va sospitar d’ell perquè veia que estava molt pendent de les converses. Aleshores, Ríos ja era confident. Va aconseguir mòbils i aparells electrònics del seu cap per donar-los al comissari García Castaño, que va quedar fora del judici després de patir un ictus. El fiscal demana per a ell 12 anys i 5 mesos de presó per haver participat en la trama a canvi d’un sou.
Andrés Gómez Gordo va ser cap de seguretat de María Dolores de Cospedal a Castella-la Manxa. Va captar Ríos per al dispositiu de vigilància i va reemplaçar Villarejo en l’entrega mensual dels 2.000 euros de fons reservats al xòfer. Villarejo li diu Cospedín, per la seva relació amb l’exsecretària general del PP, a qui es va retirar la imputació en la causa, i el també imputat Enrique García Castaño, àlies el Gordo, que en una de les seves declaracions afirma que l’havia de tenir al corrent. El fiscal demana per a ell 15 anys de presó.
L’excomissari García Castaño va ser qui va assenyalar en un primer moment l’exsecretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez al dir que li va entregar el pendrive amb el contingut dels dispositius que el xòfer els havia proporcionat. Martínez va portar a un notari els missatges que diu haver rebut del llavors ministre Jorge Fernández Díaz, per demostrar que estava al corrent de l’operació. Afirma que el dispositiu era legal i que es dirigia a trobar la fortuna suïssa de l’extresorer, tot i que no se’n va informar mai el jutge que investigava la comptabilitat en B del partit. S’enfronta a 15 anys de presó.
L’exministre i el cap policial
L’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz va negar davant el jutge que tingués ordres de Rajoy o Cospedal per muntar una operació il·legal com la Kitchen, cosa que només l’expresident tindria autoritat per fer, va apuntar. Fernández Díaz també va negar l’autoria dels missatges en què comentava a Martínez l’"èxit" del dispositiu. El jutge Manuel García-Castellón els va sotmetre a un acarament en què el seu número 2 es va mostrar més convincent. El fiscal demana 15 anys de presó per a l’exministre de l’Interior pels delictes d’encobriment, malversació i delictes contra la intimitat.
Eugenio Pino, que era el número 2 de la policia llavors, va afirmar davant el jutge que Cospedal i el seu "maridíssim" n’estaven al corrent, igual com l’exdirector general de la policia Ignacio Cosidó, que no ha estat mai imputat. L’exdirector adjunt operatiu (DAO) va situar davant el jutge el seu superior a Interior entre els coneixedors de l’espionatge a Bárcenas, al declarar que despatxava amb tots els comissaris generals i que el mantenia informat del resultat d’aquestes trobades. Anticorrupció també demana per a ell una pena de 15 anys de presó.
Enrique García Castaño, el Gordo, estava al capdavant de la Unitat Central de Suport de la Comissaria General d’Informació. Per ell hi passava la firma de les partides de fons reservats utilitzades en els dispositius policials i els de seguiment. Ell mateix entra al taller de la dona de Bárcenas, Rosalía Iglesias, per buscar la documentació compromesa que pogués guardar el matrimoni i és qui entrega a Francisco Martínez el contingut dels dispositius que li havia donat Sergio Ríos. No serà jutjat en vista del seu estat de salut.
