«L’opció més revolucionària de ser universal és mirar els boscos de Pinós»
E. B.
Fem un aterratge a la part més local?
D’acord. Mira, aquesta setmana he estat amb un professor i una estudiant xinesa que han desenvolupat un sistema interessantíssim amb intel·ligència artificial, però ja no coneixen la farigola. Estudien el paper dels boscos d’alzina i els vaig ensenyar què era l’alzina. És una paradoxa.
A Catalunya, els empresaris, sobretot, demanen més infraestructures, més polígons, més possibilitats de creixement. És el camí?
És molt difícil aturar-ho. Hi ha una dinàmica de canvi tan gran! Es constata que hi ha una acceleració de tots els processos. Tothom neix esverat. Els nostres joves volen fer grans estudis, però agafar el tractor i munyir, molt pocs. En aquest territori està canviant. El Solsonès és esperançador, perquè en veig més d’un que s’hi vol dedicar. I el hub forestal de Solsona és excepcional. Serà molt important per a la bioeconomia.
Ens hem oblidat del bosc i la natura, com es va veure amb els incendis?
I tant. Alerta aquest any amb el bosc. Ha plogut tant, que tindrem molt més combustible. Les plantes i el sotabosc, convertiran els nostres boscos en un polvorí.
En què hem d’incidir més perquè la societat recuperi valors ecològics o mediambientals perduts?
És una situació cultural nova. Els nostres fills i nets són d’una cultura digital. La urgència, per a mi que soc una persona bàsicament d’esquerres, és que hi ha d’haver un canvi ètic, de compromís personal. Ens ho hem de creure. Hem de canviar, primer, hàbits alimentaris i de compromís a escala local. Hem de començar a ser crítics amb allò local. I hi ha polítics, algun, que la vol la crítica.
Vostè n’ha fet patent d’aquesta idea de transformació del món des d’allò local.
Com he dit al principi, la millor manera i més revolucionària de ser universalista, per a nosaltres, no és estar atent amb l’Amazonia, sinó estar atent amb els boscos de Pinós. Si només estem atents amb l’Amazonia, això en diem escapisme ambiental.
Martí Boada, en aquests moments, quan té una llarga perspectiva de tot el que ha estudiat i analitzat, què pot aportar?.
Calma. Molta calma. Físicament tinc un Parkinson molt sever, però no paro. Aquesta setmana he estat a un congrés internacional a la Politècnica a València, he publicat set llibres científics en un any. I ara n’estic escrivint cinc més. I intento estar actiu.
