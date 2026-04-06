Control de moviments
La lletra petita de la nova mili alemanya obliga els homes d’entre 17 i 45 anys a demanar permís per sortir del país
El nou servei militar és voluntari, però implica demanar autorització per a estades de més de tres mesos a l’estranger
Gemma Casadevall
Alemanya va implantar el gener passat un servei militar en principi voluntari, excepte en situacions d’emergència o falta de personal, la lletra petita del qual inclou una norma que fins ara havia passat inadvertida: tots els homes, de 17 a 45 anys, han de demanar permís si han d’absentar-se del país durant més de tres mesos, sigui per motius d’estudis, laborals o de qualsevol altra mena.
La norma va ser detectada aquests dies festius pel diari 'Frankfurter Rundschau', corroborada per altres mitjans i confirmada per un portaveu del Ministeri de Defensa a la televisió pública alemanya ARD. La font ministerial va intentar treure ferro a l’assumpte i va explicar que el permís es concedeix de manera automàtica i que el seu propòsit és tenir un registre de quants potencials soldats es troben al país, en cas que fos necessari recórrer-hi. "Hem de saber quantes persones són absents de manera prolongada", va explicar el portaveu.
El servei militar obligatori va quedar en suspens el 2011 després d’un llarg debat nacional. La fórmula implantada ara de mili voluntària respon a l’anomenat 'model suec'. L’objectiu del ministre de Defensa, el socialdemòcrata Boris Pistorius, és ampliar el contingent actual de 186.000 soldats fins als 260.000 efectius i 200.000 reservistes per al 2035. Ofereix incentius com un sou de 2.600 euros mensuals, la possibilitat d’accedir al permís de conduir gratuïtament i a una capacitació professional en determinats sectors. Contempla l’opció de passar al reclutament obligatori, en cas que no s’assoleixi el nombre suficient de voluntaris o que es produeixi una situació d’emergència. Entre gener i febrer s’hi han presentat uns 16.000 voluntaris, cosa que significa un increment del 20% respecte als d’anys anteriors, segons xifres del ministeri.
Formulari i revisió mèdica obligatoris
Des de principis d’any van començar a rebre un formulari de l’Exèrcit tots els joves nascuts el 2008, on se’ls pregunta si estan interessats a prestar aquest servei militar. Els homes estan obligats a respondre i, a més, han de sotmetre’s a una revisió mèdica, mentre que per a les dones és optatiu. En virtut de les seves respostes i aptituds, són avaluats i reben la invitació d’ingressar a les forces armades.
Això de demanar permís per sortir del país durant més de tres mesos és una norma heretada dels temps de la Guerra Freda que mai no va tenir gaire rellevància, va explicar el portaveu de Defensa. Tampoc no es contemplen sancions en cas d’incompliment ni motius perquè es denegui l’autorització per sortir del país. Però crida l’atenció aquesta obligatorietat de sol·licitar permís, mentre que abans només es preveia per a situacions de tensió per a la seguretat.
Des del Govern entre conservadors i socialdemòcrates de Friedrich Merz s’assegura que la petició de permís és merament informativa. Tant els Verds com L’Esquerra ho consideren un greu retall en la llibertat de moviments i un anacronisme, en temps d’alta mobilitat laboral, acadèmica o simplement viatgera. La ultradreta Alternativa per Alemanya (AfD), segona força a escala nacional, ha urgit l’Executiu a aclarir l’abast d’aquesta regulació.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- «La majoria dels grans pilots que jo he pogut tractar són molt bona gent»
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"