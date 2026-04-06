Iniciativa del PPC
El PP proposa prevenir millor els desnonaments i gastar menys en centres
Sirera demana un canvi "urgent" en els allotjaments d’emergència i més eficàcia
Gisela Boada
El president del grup municipal del PP a l’Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, va proposar ahir un paquet de mesures centrades en la prevenció de desnonaments, entre les quals, ajudes directes d’urgència per cobrir deutes de lloguer i avals municipals temporals que facilitin acords entre inquilins i propietaris i evitin la rescissió de contractes. Així mateix, el líder del PP de BCN va plantejar reduir l’ús d’operadors turístics privats en la gestió d’allotjaments d’emergència amb l’objectiu de reservar aquests recursos per als casos en els quals no hagi sigut possible una intervenció prèvia. En aquest context, Sirera va reclamar també un canvi "urgent" en la gestió dels allotjaments d’emergència, per apostar per un model orientat a la prevenció i a una eficiència més gran de la despesa pública.
Segons va assenyalar, l’Ajuntament destina actualment uns 4.000 euros mensuals per família (uns mil per cap) a solucions habitacionals d’emergència –en molts casos gestionades per operadors privats, denuncia el PP–, malgrat que aquestes mateixes famílies van ser desnonades prèviament per no poder assumir lloguers pròxims als 800 euros al mes. Segons el seu parer, aquesta situació evidencia una desproporció en l’ús de recursos públics. "Som davant una contradicció evident que reflecteix un fracàs sistèmic en la gestió dels recursos públics", va afirmar.
El dirigent popular va indicar que el consistori pot arribar a gastar en un sol mes l’equivalent a cinc mesos del lloguer original de les famílies afectades.
