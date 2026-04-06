PP i PSOE afronten dos casos de corrupció claus per al seu futur
J. G. Albalat
Una setmana d’infart per al PP i el PSOE. No serà al Congrés, ni a l’arena política, sinó en una sala de justícia on tots dos confronten dos casos de corrupció que han esquitxat membres destacats dels seus partits. Les seves agendes estan marcades en vermell.
D’una banda, avui comença el judici de la Kitchen, amb l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz; el que va ser la seva mà dreta, Francisco Martínez, i l’excomissari José Manuel Villarejo, entre altres imputats, al banc dels acusats Els jutges de l’Audiència Nacional dilucidaran si es va ordir, des de la cúpula d’Interior, un entramat d’espionatge per controlar els moviments de Luis Bárcenas.
Demà, al Tribunal Suprem, compareixerà José Luis Ábalos, exministre de Transport i exsecretari d’Organització del PSOE, a la presó juntament amb el seu exassessor Koldo García. Els acompanyarà el comissionista Víctor d’Aldama. Es jutja un presumpte ‘pelotazo’ per l’adjudicació de contractes de compra de mascaretes per a diverses administracions durant la pandèmia.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès