El PSOE demana a l'Audiència Nacional que suspengui el judici de la Kitchen per incorporar a la causa el PP i Cospedal
La defensa de Fernández Díaz demana que el cas passi a mans de l’Audiència de Madrid
ACN - Redacció
Tant l’acusació popular del PSOE com la defensa de l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz han demanat la suspensió del judici de la trama ‘Kitchen’ que ha començat aquest dilluns. En el torn de qüestions prèvies, la lletrada dels socialistes ha reclamat retornar les actuacions a la fase d’investigació per incorporar a la causa l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal i el mateix PP com a partícip a títol lucratiu. La defensa de Fernández Díaz, per la seva banda, ha demanat que el cas deixi d’estar en mans de l’Audiència Nacional i passi a les de l’Audiència Provincial de Madrid.
L'Audiència Nacional jutja la presumpta operació d'espionatge que hauria organitzat la cúpula del Ministeri d'Interior de l'expresident Mariano Rajoy contra l'extresorer del PP Luis Bárcenas per a sostraure informació sobre el partit i els seus dirigents relacionada amb la investigació del 'cas Gürtel'.
En aquesta primera sessió, la lletrada del PSOE, Gloria de Pascual, ha recordat que aquesta causa té una dimensió política que va més enllà de les actuacions personals de l’exministre de l’Interior o del seu exnúmero dos, Francisco Martínez, perquè buscava protegir el partit dels efectes de la publicació dels ‘papers de Bárcenas’.
Segons la lletrada, hi ha prou elements per considerar que el PP va ser “partícip a títol lucratiu” dels fets perquè va ser “beneficiari” de l’operació d’espionatge. En cas que el tribunal no ho vegi així, ha afegit, cal que es consideri el PP com a “responsable civil subsidiari”.
La defensa de Fernández Díaz també ha demanat la suspensió del judici. En el seu cas perquè considera que els fets no són competència de l'Audiència Nacional, sinó de l’Audiència Provincial de Madrid. Segons l’advocat de l’exministre, la instrucció no deixa clar l’objectiu del judici i l’únic denominador en comú de les actuacions és la presència de l’excomissari Villarejo.
Un criteri similar al que ha expressat la defensa del seu exnúmero dos, Francisco Martínez, que s'ha afegit a les peticions i ha demanat la nul·litat de les gravacions. A més, les defenses han denunciat una “indefensió manifesta” dels acusats.
La Fiscalia demana 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta, l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez Vázquez, a qui acusen de donar l'ordre d'espiar Bárcenas. Hi ha vuit acusats més – entre els quals el comissari José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la Policia – amb penes de presó que oscil·len entre 2 anys i mig i 19.
La Fiscalia també acusa Marcelino Martín, excap d'Assumptes Interns de la Policia; el comissari Andrés Manuel Gómez, els inspectors caps de la Policia Nacional José Ángel Fuentes i Bonifacio Díez; l'exresponsable de la Unitat de Deliqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) José Luis Olivera; i l'ex-xofer de Bárcenas, Sergio Javier Ríos.
En la interlocutòria del cas, el jutge Manuel García Castellón considera que l'operatiu policial posat en marxa per sostraure informació de l'anomenada 'caixa B' del PP pot constituir delictes de descobriment i revelació de secrets, prevaricació, omissió del deure de persecució dels delictes, suborn, tràfic d'influència i malversació.
La declaració de Bárcenas i la seva dona tindrà lloc el 20 d'abril. La previsió és que Fernández Díaz i la resta d'acusats declarin al final, durant els dies 14, 18 i 19 de maig.
La família Bárcenas, acusació particular
El mateix Bárcenas, la seva dona, Rosalía Iglesias, i el fill que tenen en comú, Guillermo Bárcenas, exerceixen les acusacions particulars en el judici com a víctimes de la presumpta trama d'espionatge. PSOE i Podem estan personats com acusació popular i reclamen duplicar la majoria de les peticions de presó als acusats de la Fiscalia.
Bárcenas acusa Fernández Díaz, Martínez Vázquez i la cúpula policial d'un delicte d'associació il·lícita i els considera cooperadors necessaris de l'assalt que va patir al seu domicili el 2014, quan un home es va fer passar per sacerdot i va retenir la seva família amb amenaces perquè entreguessin documents que podrien afectar el PP. Bárcenas demana 41 anys de presó per tots els acusats menys pel seu ex-xofer.
Els testimonis
Durant el judici passaran per l'Audiència Nacional testimonis com Rajoy, l'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal, l'exvicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría, l'exsecretari general del PP Javier Arenas Bocanegra, o José Ignacio Zoido, exministre d'Interior. Ho faran entre el 23 i el 27 d'abril.
