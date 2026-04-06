COMUNITAT VALENCIANA
Torna Oltra, ¿es difumina Compromís?
Veus de Més i Iniciativa reivindiquen la fortalesa electoral de la marca per a València i la Generalitat, però reconeixen que el retorn d’Oltra ho deixa tot en l’aire: des de la confecció de llistes fins al nom de la confluència que presentin al Cap i Casal
José Luis García Nieves
En un moment del seu discurs de retorn, com de passada, Mónica Oltra es va referir al complex de la Petxina de València al "petit gran partit que som". No se sap si es referia a Iniciativa, el partit que va fundar i del qual se celebrava el congrés; o a Compromís, la coalició que la va deixar caure el 2022, assetjada judicialment. L’única cosa certa és que aquella va ser l’única referència —sense menció expressa a Compromís— en un discurs que va transitar per altures intel·lectuals, les dels desafiaments de l’esquerra en un context mundial on la dreta extrema primer va donar la batalla cultural, i ara l’està guanyant.
Són les qüestions més pedestres, tanmateix, les que ocuparan el debat els pròxims mesos. Més el "com" que el "què", per utilitzar terminologia oltrista, ja que el "qui" és l’única cosa certa aquesta vegada. És un dels dubtes que deixa aquest retorn: ¿Torna simplement una candidata per a Compromís a València o torna Mónica Oltra, un huracà polític amb les seves pròpies lleis físiques?
Fonts pròximes a l’exvicepresidenta resten importància a l’omissió del congrés: "No sé si va parlar expressament de Compromís, però és evident que si això es diu en un congrés d’Iniciativa, que és un partit fundacional de Compromís, i davant dels portaveus dels tres partits integrants, no cal verbalitzar allò que és obvi", assenyalen.
El posicionament dels diferents partits de l’esquerra del PSPV (des de Més, soci majoritari de Compromís; EU o Podem) concedeix a Oltra la legitimitat per liderar la candidatura al Cap i Casal. Tots s’han posat al darrere. Però això obre altres interrogants: com s’articularà jurídicament aquesta llista, qui controlarà la confecció de la llista o amb quin nom concorreran a les eleccions. Més encara: si aquest moviment d’unitat s’hauria de traslladar a la candidatura autonòmica i a totes les grans ciutats, com ja demanen alguns, o si la mateixa Oltra voldrà influir en les llistes a les Corts. En una paraula, quin paper jugarà Compromís en el nou escenari.
Tot i que era esperat, el moviment no ha deixat de despertar suspicàcies. Especialment a Més, que des de fa temps "administra" la marca del Compromís post-Oltra després d’haver capitalitzat la representació a totes les institucions. Ja s’observen preses de posició. El síndic a les Corts, Joan Baldoví, assenyalava hores després, després de celebrar el retorn de la seva futura companya de tàndem electoral, que la coalició és la casa mare sobre la qual ha de pilotar aquest procés: "Confiem que darrere de Compromís s’aglutini una gran majoria que ajudi que hi hagi un canvi a l’ajuntament i a la Generalitat".
¿"Darrere", "dins", "al costat"? Les paraules de Baldoví van provocar alguna esgarrifança. Els matisos són importants encara que faltin 14 mesos per a les eleccions. Compromís, amb dues dècades de trajectòria i després d’haver assolit cotes històriques de poder institucional (la Vicepresidència de la Generalitat, l’Ajuntament de València, la Presidència de les Corts), és una marca més que consolidada, però anys de cohabitació i negociacions també han generat recels, dins i fora.
Compromís, l’excepció valenciana
Des de fa un temps, el consens dins de Compromís està més o menys clar. Tant Més com Iniciativa fa temps que estan en contacte amb l’espai de l’esquerra a escala estatal i sembla que tots estan en procés de reconèixer la coalició valencianista com a líder de l’espai en les pròximes eleccions autonòmiques. Hi hauria una "excepció valenciana", per la particularitat de la dana i per la implantació de la marca, perquè la coalició sigui la marca de referència, amb visibilitat a la papereta, però amb generoses cessions a la resta de partits. "Generositat" és la paraula. Compromís-guió-el que sigui, seria una fórmula.
L’esquerra alternativa valenciana té molta experiència a articular amb èxit aquest espai, fins i tot transcendint la marca. El 2016 va muntar "A la Valenciana", una coalició de Compromís, EU i Podem. En aquell artefacte, un Podemos a la cresta de l’onada era el germà gran. Era un moment polític efervescent, hereu del 15M, amb la dura ressaca de la crisi econòmica. Aquell acord va aconseguir nou escons, superant els socialistes i deixant-los sense senadors per primera vegada.
Un consultor vaticinava aquesta setmana la cara d’Oltra als cartells de tot el territori valencià
Avui, amb tot, l’escenari és un altre. Des de Més (també des d’Iniciativa) s’entén que prescindir de la marca de Compromís seria renunciar a un capital valorat i consolidat, tant a la ciutat com a escala autonòmica: "No la podem perdre". Apunten que estudis demoscòpics, a més de constatar el retorn d’abstencionistes del 2023, recullen transvasament de vots de socialistes desencantats. Veus a l’esquerra, al mateix temps, recelen del control que vulgui exercir Més en aquesta negociació, on Oltra torna a ser l’estrella sobre la qual tot gira: "Això és un retorn al Compromís del 2015. No és el del 2023", recorden.
Els condicionants del nou escenari amb Oltra s’expressaran amb tota claredat a la ciutat. La marca Compromís com a papereta electoral es considera essencial per estendre la tirada d’Oltra i la continuïtat de l’oferta electoral a tota l’àrea metropolitana de València, on la batalla serà colossal en la primera cita després de la dana. Però veus de Més i Iniciativa no donen per tancat cap escenari, fins i tot que a la capital es pugui sacrificar fins i tot el nom si es considera que la marca Oltra pot aglutinar encara més. Un consultor vaticinava aquesta setmana la cara d’Oltra als cartells de tot el territori valencià. Ja es veurà.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- «La majoria dels grans pilots que jo he pogut tractar són molt bona gent»
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"