Pedro Sánchez, vestit amb la selecció nacional de futbol, presumeix dels 22 milions de cotitzants a la Seguretat Social
El nombre d’afiliats ha crescut en 3,4 milions des del 2018 i Espanya va crear la meitat dels nous llocs de treball de la Unió Europea el 2025
May Mariño
"Per primera vegada, Espanya arriba als 22 milions d’afiliats i afiliades a la Seguretat Social. Sou qui aixequeu, empenyeu i construïu aquest país. Un equip que està fent història. 22 milions de llocs de treball!"
D’aquesta manera ha presumit el president del Govern de la xifra que es dona a conèixer aquest dilluns. Ho ha fet a través de la xarxa social X en un vídeo en què apareix vestit amb la samarreta de la selecció espanyola de futbol amb el número 22 i la frase següent sobreimpressionada: "22 milions de llocs de treball".
El missatge de Pedro Sánchez es va publicar a les 8:22 hores, després que gairebé una hora abans publiqués un missatge críptic en què només deia: "22". Les dades d’atur i d’afiliats a la Seguretat Social que ofereixen, respectivament, el Ministeri de Treball i el d’Inclusió i Seguretat Social, es donen a conèixer sempre a les 9:00 hores del segon dia laborable de cada mes.
El president del Govern ha tornat a vincular en aquest missatge el patriotisme amb les polítiques del Govern de coalició, com fa des que va enarborar el No a la guerra, després que els Estats Units i Israel comencessin a atacar l’Iran fa ja més d’un mes. Des d’aleshores, defensa la "sobirania nacional" i l’"orgull de ser espanyol" per mantenir una posició ferma i diferenciada d’una part d’Europa i del món occidental i també com a contraposició a les posicions del PP i de Vox, que van donar suport a l’atac sobretot en el primer moment.
Així ho ha fet Pedro Sánchez en l’últim Ple del Congrés, quan va comparèixer per explicar la posició d’Espanya davant la guerra, o també en diferents actes de partit en la campanya electoral de Castella i Lleó.
Després del missatge del president a les xarxes socials, diferents ministres del Govern han reiterat el missatge del cap de l’Executiu.
3,4 milions d’afiliats des del 2018
Les dades positives que ha donat a conèixer el Govern després del missatge de Sánchez detallen que el nombre d’afiliats a la Seguretat Social ha augmentat en gairebé 3,4 milions des del 2018. I que el ritme de creació d’ocupació s’ha accelerat al març: els afiliats han crescut en més de mig milió en l’últim any.
"La creació d’ocupació d’Espanya va suposar el 2025 la meitat de la Unió Europea i la Comissió Europea estima que Espanya continuarà creant ocupació a un ritme similar el 2026", continua.
Aquesta informació destaca que l’ocupació femenina marca un màxim històric amb gairebé 10,4 milions de dones afiliades a la Seguretat Social, 1,8 milions més que el 2018, quan Pedro Sánchez va prendre les regnes del Govern. L’Executiu també presumeix que hi ha cinc milions de treballadors amb contractes indefinits més que el 2018. I que la taxa de temporalitat des de la reforma laboral del 2021 ha caigut 13 punts percentuals.
Finalment, el Govern destaca que a Espanya hi ha més de tres milions de joves afiliats a la Seguretat Social, cosa que representa un 40% més que els que hi havia fa vuit anys. Des de la reforma laboral, la taxa de temporalitat entre els joves s’ha reduït en 30 punts percentuals
