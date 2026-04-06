Guerra contra la immigració
La mà dura de Trump a la frontera agreuja el tràfic de persones: creuar és més car i més perillós
Els segrestos i estafes es multipliquen mentre les màfies s’aprofiten dels més desesperats per mantenir el negoci
Més enllà de Mèxic: com Trump ha externalitzat el control migratori al sud de la frontera
Irene Benedicto
Juan, veneçolà resident a Allen, Texas, havia aconseguit permís de residència temporal i estava provant de regularitzar la seva situació. Però mentrestant, no podia sortir dels EUA: si ho feia, es considerava «abandonament del cas». El problema és que, al desembre, Juan havia de renovar amb urgència la seva documentació veneçolana, imprescindible per seguir el procés. Al seu país no podia tornar, i l’ambaixada i els consolats veneçolans segueixen inoperatius als EUA des de la ruptura de relacions el 2019.
L’ambaixada veneçolana als EUA només dona una alternativa: «Processar serveis consulars a l’Ambaixada de Veneçuela al Canadà o Mèxic», es llegeix a la seva web. Així que Juan va seguir el consell. «El noi necessitava fer aquest tràmit i l’única opció que va veure va ser pagar a un ‘pollero’ perquè el portés a Mèxic i després de tornada als EUA», explica a EL PERIÓDICO Daniel Soto, infermer que va atendre Juan (nom fictici, per protegir el seu anonimat) en un alberg per a migrants a la zona fronterera de Ciudad Juárez. Aquí, pollero és qui creua migrants (als quals anomenen pollastres) d’un costat a l’altre. Com si fossin mercaderia, carnassa.
Davant la repressió migratòria d’aquest segon mandat de Trump, les màfies de tràfic de persones simplement han adaptat el seu negoci. Amb més patrulles i tecnologia d’hipervigilància, les entrades han de ser més clandestines i, per tant, més perilloses. Però qui necessita creuar, ho continua fent; i qui ofereix aquests serveis, puja el preu. Si en la dècada dels 2000 costava entre 1.000 i 3.000 dòlars, quan Trump va arribar al poder el 2017, ja estaven demanant fins a 8.000, segons dades del Fòrum Econòmic Mundial. Ara, el cost ascendeix entre 10.000 i 20.000 dòlars. Del que no hi ha xifres és de quants ho aconsegueixen i quants perden la vida.
Juan va aconseguir creuar Mèxic amb el pollero, arribar a la capital per al tràmit i pagar de nou per tornar a Texas. «Però va ser en aquest últim trajecte quan va ser segrestat», explica Soto. Ningú vol explicar la seva història en primera persona: tots temen per la seva seguretat. Aquest infermer, que també és veneçolà, ha trobat molts casos com aquest l’últim any, des de la tornada de Trump.
Daniel Soto va trobar Juan «vagant per Ciudad Juárez, demanant estada en albergs per a migrants», recorda. L’havien deixat allà després de tres dies segrestat, i li van robar els 10.000 euros que havia pagat pel viatge de tornada. Però Juan només pensava a tornar a casa seva a Texas, on fins i tot havia establert el seu propi negoci. L’infermer va mirar de dissuadir-lo, el viatge té perill real de mort. Però Juan ho tenia clar.
Els que no poden esperar
«Per descomptat que se segueix creuant. La migració no s’atura. Han baixat les detencions en frontera, però el que no veu l’autoritat, continua passant», explica a aquest diari Guadalupe Correa-Cabrera, investigadora de la Universitat de Texas a Rio Grande Valley. I puntualitza: «Sempre hi ha entrades que controla el crim organitzat, però el risc és enorme, i els preus han pujat impressionantment».
Des que Donald Trump va posar fi al programa de sol·licitud d’asil, els que encara volen creuar són els que no veuen cap altra sortida. «L’incentiu ha desaparegut», explica Correa-Cabrera, però persisteixen els casos de reunificació familiar, urgències mèdiques, tràmits, accidents: «Si la teva mare es posa malalta i et vols acomiadar, no hi ha cap altra manera: hauràs de pagar. Això no ho pots negociar».
Fals servei prèmium
Si bé el pastís a repartir és més petit, a la xarxa de tràfic humà ningú està disposat a treure menys benefici. Per continuar amb el seu estatus, les màfies han de guanyar més amb cada pas. I com que els serveis del poller o coiot estan menys demandats, aquests han passat a vendre’l com un servei personalitzat, per justificar l’increment de cost.
«Cada vegada són menys les persones que van amb cada guia. Una o dues, a tot estirar», diu Correa-Cabrera. En part, matisa, té sentit perquè fa 10 anys es podien veure fàcilment grups de 50 o 100 migrants. Ara, és més difícil passar desapercebuts amb helicòpters i drons que sobrevolen la zona fronterera.
Però lluny de tractar-se d’un serveiprèmium», la sobrecàrrega del preu correspon a la nova tarifa del risc assumit. «No té a veure amb més comoditat; té a veure que és més difícil per a mi», assegura Lizbeth Guerrero, directora de l’organització Suport a Migrants Veneçolans a Mèxic. «Ara hi ha més controls, és molt més complicat; la mateixa cosa et costarà més diners», afegeix.
D’una banda, perquè els grups han de donar més voltes que les rutes habituals. Però també per satisfer una xarxa de corrupció més gran. Més punts de control impliquen més comissions (suborns) en el camí dels EUA, i tots han apujat el preu: «Si abans un contacte rebia un 10%, ara vol un 20%»,puntualitza. I els passos fronterers estan en mans d’uns quants.
Reintent per 5.000 dòlars
Són molts els migrants que aconsegueixen entrar no a la primera, sinó a la segona, tercera o més. Antigament, alguns compraven ‘paquets’ amb dret a més d’un intent. Per això, els EUA fan els retorns en calent a zones cada vegada més allunyades i que compliquen la reincidència, així com la tornada a casa en altres països. Ara, un reintent són 5.000 dòlars extra, segons estimen organitzacions humanitàries locals.
Fa temps que els vols de deportació porten els migrants retornats a Mèxic a més de 3.000 quilòmetres de la frontera amb els EUA, a ciutats com Villahermosa (Tabasco) o Tapachula (a Chiapas, considerada ‘capital migratòria’). Les dues urbs han desenvolupat certa infraestructura humanitària i estan connectades a xarxes de transport. Però ara, els vols van a aeroports menors, a llocs encara més remots per la seva geografia. Com Palenque, una ciutat petita, enfocada al turisme, que queda saturada. Les tensions que es generen amb la població local tampoc són casualitat sinó part de la dissuasió, i multiplica la vulnerabilitat al camí.
Trump com a accelerador
«La gent té por», conclou Correa-Cabrera. Travessar és més car, més difícil, més letal. Però la necessitat que empeny a creuar no desapareix. I ho continuaran intentant.
Daniel Soto, l’infermer de Ciudad Juárez, va intentar contactar amb Juan per a aquest reportatge. Però des que li va perdre la pista al desembre, no respon a missatges ni trucades. «Desconec si el noi ho va aconseguir», sospira.
