Villarejo confia en la seva absolució del 'cas Kitchen': "El tribunal s'està adonant que gairebé tot és fum"
El comissari nega relacions amb càrrecs del PP i es defineix com "un humil agent que feia treballs d'intel·ligència"
ACN
L'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo s'ha mostrat confiat a sortir absolt del 'cas Kitchen', la presumpta operació d'espionatge que hauria organitzat la cúpula d'Interior de l'expresident Mariano Rajoy contra l'extresorer del PP Luís Bárcenas en el marc del 'cas Gürtel'. A les portes de l'Audiència Nacional de San Fernando de Henares, on aquest dilluns comença el judici per aquest cas, el comissari ha assegurat que "el tribunal s'està adonant que gairebé tot és fum" i ha negat relacions amb el PP. De fet, l'excomissari s'ha definit com un "humil agent d'intel·ligència" que tothom ha fet servir "com a perxa" perquè li "caiguessin totes les coses". La Fiscalia li reclama 19 anys com a presumpte executor de la trama.
Villarejo ha assegurat que enfronta el judici "amb entusiasme" i que confia que la veritat prevalgui. Preguntat per si té por de tornar a entrar a la presó, el comissari ha dit que no, però que si ho fa, té clar que serà per "no sortir-ne". "Com han vist que no callo, és normal que aquest cop els hagi sortit bé la jugada", ha apuntat.
L'excomissari Villarejo és un dels acusats del 'cas Kitchen', la presumpta trama d'espionatge que hauria orquestrat l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, i la seva mà dreta, l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez Vázquez, per sostraure informació compromesa del PP i els seus dirigents a Bárcenas. El judici s'allargarà des d'aquest dilluns fins al 30 de juny.
