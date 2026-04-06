JUDICI KITCHEN
Villarejo, a l’entrada del judici de la Kitchen: "El tribunal s’està adonant que gairebé tot era fum"
El comissari jubilat ha al·ludit a les conseqüències que tindria si és condemnat a 19 anys de presó: "Si em fiquen de nou a la presó, aquesta vegada serà per no sortir-ne"
Tono Calleja Flórez
El comissari jubilat José Manuel Villarejo, un dels presumptes capitostos de l’anomenada Operació Kitchen desenvolupada presumptament des del Ministeri de l’Interior de Jorge Fernández Díaz per evitar que l’extresorer del PP Luis Bárcenas aportés proves del finançament il·legal del PP ha al·ludit, a la seva entrada al judici que se celebra a la seu de l’Audiència Nacional del municipi madrileny de San Fernando de Henares, a les últimes sentències en què ha estat exonerat per la justícia: "Confio que la veritat sigui la que prevalgui i, fins ara, afortunadament, llevat d’algunes excepcions, el tribunal s’està adonant que gairebé tot era fum", ha explicat.
Tanmateix, l’excomandament policial, que afronta una petició per part de la Fiscalia Anticorrupció de 19 anys de presó, ha deixat la porta oberta a una possible condemna, i a les conseqüències que tindria: "El que tinc clar és que si em fiquen de nou a la presó, aquesta vegada serà per no sortir-ne".
