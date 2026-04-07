Ábalos i Koldo, al banc per l’estafa de 16 milions per les mascaretes
El Suprem inicia la vista pels contractes a l’empresa triada per Aldama i els obsequis obtinguts per l’exministre i la seva mà dreta
Cristina Gallardo
El saló de plens del Tribunal Suprem acull a partir d’avui un nou judici mediàtic només uns mesos després de sentenciar el qui va ser fiscal general de l’Estat Álvaro García Ortiz. Aquesta vegada, una altra sala integrada també per un total de set magistrats analitzarà les acusacions contra l’exministre José Luis Ábalos, el qui va ser el seu assessor Koldo García i el comissionista Víctor de Aldama, que s’enfronten a penes de 24,19 i mig i set anys de presó, respectivament, per part de la Fiscalia Anticorrupció.
Es jutgen delictes de suborn, pertinença a organització criminal, malversació de cabals públics i quatre delictes de tràfic d’influències en relació amb un pelotazo de 16,5 milions d’euros en contractes de compra de mascaretes per a diverses administracions públiques i l’obtenció d’obsequis. Aquests són els fets més rellevants pels quals han hagut de seure al banc dels acusats.
En la interlocutòria d’acabament de la seva instrucció que va dictar al novembre l’instructor de la causa, Leopoldo Puente, s’apunta que el ministre de Transports, en ple esclat de la pandèmia el 2020, en connivència amb el seu assessor Koldo García i un empresari amb qui tractaven diferents assumptes, Víctor de Aldama, "podria haver determinat l’adquisició, a través d’entitats dependents del Ministeri de Transports, de sengles partides de mascaretes, a canvi de rebre una compensació econòmica".
Informació privilegiada
El comissionista s’hauria valgut d’"informació prèvia i privilegiada sobre les necessitats derivades de la urgència, fet que li hauria permès articular una oferta [...] per assegurar la perfecció del contracte de subministrament en favor de l’empresa els interessos de la qual promovia", que era Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas S.L.", propietat de Juan Carlos Cueto. Ports de l’Estat va adquirir vuit milions de mascaretes i Adif, cinc milions a l’empresa vinculada amb Aldama, que va obtenir uns ingressos que superarien 5,5 milions "com a conseqüència de la comissió obtinguda de Soluciones de Gestión".
Una vegada conclòs el negoci a Transports, es van signar contractes de compres de material sanitari pel Ministeri de l’Interior, i Koldo va arribar a negociar directament compres també milionàries per les comunitats autònomes de les Balears i les Canàries amb els seus presidents autonòmics, que llavors eren la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i l’actual ministre Ángel Víctor Torres. Els contractes de les administracions governades pels socialistes van superar 53 milions d’euros.
Segons va concloure el jutge del Suprem, en el marc d’aquesta "concertació" d’interessos i des de l’octubre del 2019, és a dir, mesos abans que no s’endevinés la pandèmia que va obligar a comprar material sanitari a l’Administració, Aldama lliurava en metàl·lic a Koldo 10.000 euros al mes, pagaments que s’haurien prolongat, almenys, fins al 2021". Aquests fons se’ls repartia amb el seu cap.
Pagaments a l’estranger
La investigació també va detectar que de vegades els lliuraments en efectiu van ser fets a Joseba García, germà de Koldo, a la República Dominicana, país on Aldama tenia socis que podien oferir-li diners en metàl·lic. En concret, el 31 d’octubre i 13 de desembre del 2021, Joseba García hauria rebut de l’entorn d’Aldama "10.000 dòlars nord-americans que portaria després" el seu germà a Espanya, segons es desprèn de les comunicacions entre tots ells analitzades per la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil.
Una altra de les presumptes comissions que fan seure Ábalos al banc dels acusats està relacionada amb el lloguer d’un habitatge de luxe a la plaça de España de Madrid que va ser ocupat diversos anys per la qui llavors era la seva parella, Jésica Rodríguez. El pagament de 2.700 euros al mes s’hauria fet per un soci d’Aldama, Alberto Escolano, a fi d’obtenir del ministre un tracte preferent per a Aldama i les empreses els interessos de les quals promovia el comissionista.
A través d’aquest soci es van pagar fins a 82.248 euros, si bé les despeses van passar després a sufragar-les el mateix Koldo García, a través de comptes bancaris pertanyents a persones del seu cercle familiar. Jésica va obtenir dues feines en empreses públiques on els empleats li van arribar a dir la "neboda d’Ábalos". Va ser contractada primer per l’empresa pública Ineco (va cobrar 18.100 euros bruts anuals) i després per Tragsatec, amb un salari mensual de 1.173,67 euros. Les nòmines les va percebre "sense haver acudit un sol dia" a la feina, tal com va reconèixer en la declaració com a testimoni al Tribunal Suprem.
Igualment, el tribunal valorarà les gestions fetes per Koldo, suposadament també en nom d’Ábalos, en favor de l’empresa d’hidrocarburs Villafuel, igualment vinculada a Aldama, i que haurien tingut com a conseqüència que l’exministre es beneficiés del lloguer d’un xalet a la zona de La Alcaidesa (Cadis) pagada per l’empresa d’una de les sòcies, Have Got Time.
En concret, l’assessor de Transports també va poder influir perquè es concertés una entrevista amb els socis d’Aldama, Claudio Rivas i María del Carmen Pano Sánchez, interessats a obtenir una llicència d’operador d’hidrocarburs per a la mercantil Villafuel, amb Juan Ignacio Díaz Bidart, cap en aquell moment del gabinet de la ministra d’Indústria, que era llavors María Reyes Maroto. Pano ha confessat en seu judicial haver portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE al carrer de Ferraz.
Un pis a Castellana
Igualment, es jutjarà si el comissionista va concertar un contracte d’arrendament amb opció de compra d’un pis de la seva propietat, situat al passeig de la Castellana de Madrid, en favor d’Ábalos, amb una renda anual de 30.000 euros, que l’exministre no va arribar mai a abonar, si bé tampoc va arribar a ocupar en cap moment aquest immoble.
Malgrat que el rescat milionari de la companyia d’Air Europa per la SEPI el 2020 no es jutja al Suprem, les gestions fetes suposadament per Koldo i Ábalos amb Aldama (que treballava a sou de Globalia en relació amb un deute del Govern veneçolà amb la companyia aèria) sobrevolaran durant el judici.
El mateix instructor va incloure en la interlocutòria d’acabament de la instrucció "les gestions per al finançament públic" de l’aerolínia sostenint que, per promoure els interessos de la companyia aèria, la firma que Aldama assessorava en els moments de la pandèmia "va poder promoure [...] la publicació d’una nota de premsa" pel Ministeri de Transports "perquè la mercantil esmentada obtingués el corresponent finançament públic".
Segons l’ordre de processament, a canvi de la difusió pels mitjans de comunicació d’aquesta nota de premsa elaborada per Transports, "que beneficiava Air Europa tranquil·litzant els seus creditors al transmetre a aquests que aquella obtindria determinat suport financer públic", Ábalos podria haver obtingut, segons va concloure l’instructor d’aquesta causa, "el gaudi gratuït d’un xalet vacacional a Marbella per a ell mateix i per a la seva família durant diversos dies –del 12 al 23 d’agost del 2020–, per a aquell breu període, de 8.900 euros, arrendament que hauria formalitzat l’exdona de Koldo, Patricia Úriz.
