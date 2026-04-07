Bravo: "El PP del 2026 no és Kitchen ni Gürtel"
Mariano Alonso Freire
"El PP del 2026 no és Kitchen ni Gürtel". Amb aquesta frase va mirar de tancar ahir el vicesecretari d’Hisenda del PP, Juan Bravo, la posició del primer partit de l’oposició sobre el judici que fa seure al banc dels acusats l’exministre popular d’Interior Jorge Fernández Díaz i el qui va ser el seu número dos, Francisco Martínez Vázquez.
Bravo va mostrar "respecte" per les decisions judicials que es derivin de la vista i va evitar esmentar Fernández Díaz durant la intervenció i va marcar distàncies amb la presumpta trama d’espionatge des de l’aparell de l’Estat i amb participació d’alts caps de la Policia Nacional: "Feijóo no té ningú al seu equip esquitxat per casos de corrupció, i mentre va ser president de la Xunta cap dels seus consellers va estar implicat en una trama de corrupció".
Bravo es va pronunciar sobre el judici a la trama Kitchen a preguntes dels periodistes. Una bona part de la seva intervenció inicial a la sala de premsa de Génova la va dedicar a glossar el judici pel cas de les mascaretes, que comença avui i que fa seure al banc l’exministre de Transports José Luis Ábalos i la seva mà dreta i principal assessor, Koldo García.
