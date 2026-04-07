
Comencen les obres de la rotonda a l'N-260 a Montferrer i Castellbò després de diversos entrebancs

La nova glorieta, amb un diàmetre de sis metres i quatre passos de vianants, entrarà en servei a la tardor

El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, destaca que la rotonda aportarà seguretat i millorarà el pas dels alumnes que van a l'escola

El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, la cap de la Unitat de Carreteres de l'Estat a Lleida, Carlota Vilanova, i l'alcalde de Montferrer i Castellbò, Albert Marquet, al punt on es construirà una rotonda, a la carretera N-260 / ACN/Albert L. Cobo

ACN - Albert L. Cobo

Montferrer i Castellbò

Els treballs previs de l'obra de construcció d'una rotonda a la carretera N-260 a l'altura de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) han començat aquest dimarts. La previsió és que els treballs s'allarguin entre cinc i sis mesos, amb la qual cosa la nova glorieta entrarà en servei a la tardor. Aquesta tindrà un diàmetre de sis metres i estarà envoltada de dos carrils de circulació. El projecte també contempla la instal·lació de quatre passos de vianants. Tot plegat, amb l'objectiu de facilitar la circulació en aquest punt, tenint en compte que aquesta via suporta, de mitjana, un trànsit de 15.000 vehicles diaris. De fet, l'actuació, llargament reivindicada pels veïns de la localitat i de la comarca, comportarà afectacions a la mobilitat.

Coincidint amb l'inici d'aquesta intervenció, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha dut a terme una visita a aquest punt de la carretera i ha ressaltat que la nova rotonda aportarà seguretat a la zona. "Avui és el primer dia d'un projecte molt desitjat i que malauradament també s'ha endarrerit en el temps. Però quedem-nos a la part final, que és justament el principi, que és l'inici de les obres de la glorieta de Montferrer". Pel que fa al procés d'execució, ha detallat que els treballs previs s'allargaran durant tota la setmana i que inclouen tant la definició dels desviaments que caldrà fer com la seva senyalització.

Crespín ha destacat que l'N-260 és un eix important de trànsit i que al quilòmetre 230,7, punt on es construirà la rotonda, hi ha una intersecció d'una carretera que dona accés al municipi de Montferrer i Castellbò, amb diversos nuclis, i a l'Aeroport d'Andorra-La Seu, entre d'altres. Per la seva banda, el seu alcalde, Albert Marquet, s'ha mostrat satisfet amb l'inici dels treballs i ha apuntat que, a banda de la circulació de vehicles, també millorarà el pas de diversos alumnes que van a l'escola del municipi i que han de creuar per aquest punt.

El subdelegat ha dit que l'actuació compta amb un pressupost de 729.630 euros. En aquest sentit, ha exposat que el projecte "s'ha dilatat en el temps perquè ha anat acumulant diversos entrebancs". Així, ha detallat que la pandèmia va impedir licitar-lo, ja que amb la crisi sanitària d'aquell moment l'obra pública va quedar paralitzada. Posteriorment, segons ha continuat, es va reprendre l'any 2022, però la licitació va quedar deserta tenint en compte, ha afirmat, els efectes de la guerra d'Ucraïna en els preus dels materials de construcció. Finalment, es va adjudicar el setembre passat i es va optar per començar els treballs després de l'hivern.

