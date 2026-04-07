Costa demana un alto el foc i una solució diplomàtica per a la guerra
Beatriz Ríos
"Una escalada no aconseguirà un alto el foc ni la pau. Només les negociacions ho aconseguiran", ha dit aquest dilluns el president del Consell Europeu, António Costa, en un missatge publicat a les xarxes socials en què ha demanat una solució diplomàtica a la guerra a l'Iran, davant la recrudescència del conflicte. "Qualsevol atac contra infraestructura civil, en particular contra instal·lacions energètiques, és il·legal i inacceptable", ha advertit Costa. De fet, aquest tipus d'atacs constitueixen crims de guerra. "Això s'aplica a la guerra de Rússia a Ucraïna i a qualsevol altre lloc", ha remarcat el portuguès, que no esmenta en cap moment els Estats Units. Costa ha reiterat la seva petició a l'Iran que cessi els atacs contra els seus veïns a la regió, importants productors de gas i petroli, i ha demanat al règim que restableixi la llibertat de navegació a l'estret d'Ormuz. Però també ha assegurat que l'única solució definitiva al conflicte passa per una negociació. "Després de cinc setmanes de guerra a l'Orient Mitjà, resulta evident que només una solució diplomàtica resoldrà les seves profundes causes", va reconèixer Costa.
No obstant, tot i que no participin activament en les hostilitats, sí que en pateixen les conseqüències. En les últimes setmanes, els preus de l'energia –en particular del gas i el petroli– s'han disparat. El comissari d'Energia, Dan Jorgensen, va advertir fa uns dies que la situació podia anar a pitjor.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones