La CUP busca que es debati en el ple la seva llei per blindar el català a l’escola
El PSC, el PP i Vox, que sumen majoria al Parlament, van presentar esmena a la totalitat, que impediria que la norma avancés
Carlota Camps
La decisió del TSJC d’anul·lar parcialment el decret que blindava el català a l’escola serà una de les qüestions que es trobaran els diputats quan tornin avui al Parlament, després de l’aturada de Setmana Santa. Malgrat que el Govern ja ha confirmat que no tindrà "cap afectació immediata" ni "alterarà l’activitat ordinària" dels centres, com a mínim fins que es pronunciïn sobre la qüestió el Suprem i el Constitucional, la Junta de Portaveus convocada ahir haurà d’abordar almenys dues peticions sobre aquesta qüestió. D’una banda, la de Junts que el president Salvador Illa comparegui en el ple per explicar com actuarà la Generalitat davant aquesta decisió i, la segona, la llei presentada per la CUP per reforçar el model d’immersió lingüística.
És una norma que els anticapitalistes van registrar el juliol del 2025 i que, des d’aleshores, està en un calaix. Ara volen forçar la seva votació en el ple i, en la reunió d’avui, els representants de la formació preveuen demanar que s’inclogui en la pròxima sessió, que s’ha de celebrar entre el 14 i el 16 d’abril. Fonts de la CUP consultades per EL PERIÓDICO admeten tenir negociacions obertes amb els grups partidaris del model d’immersió lingüística perquè, almenys, permetin el debat.
De moment, compten amb el suport de Junts, però esperen tenir el vistiplau del PSC, ERC i els Comuns per incloure la norma en l’ordre del dia. Precisament, els postconvergents i anticapitalistes són els dos partits independentistes que es van desmarcar del Pacte Nacional per la Llengua –que sí que van firmar PSC, ERC, Comuns i entitats com Òmnium–, en part, perquè no s’incloïa un pla per fer front a sentències contràries a la immersió.
Una altra cosa és que el text legislatiu prosperi. De moment, el PSC, el PP i Vox han presentat esmena a la totalitat, per la qual cosa la norma no aconseguiria superar ni el primer tràmit. Aquests tres partits sumen 68 diputats, el llindar que marca la majoria absoluta de la Cambra. No obstant, els cupaires encara no donen la llei per perduda i confien a poder convèncer els socialistes perquè retirin el veto. Això no garantiria un suport posterior, però sí que permetria començar a treballar amb una nova norma.
Derogació de la llei del 2022
La principal discrepància que hi ha ara entre els partits és que la proposta de la CUP deroga la llei que van aprovar el 2022 el PSC, ERC, Junts i els Comuns. "No volen que es derogui perquè és reconèixer que aquesta norma va ser un error, però queda clar que no ha servit", adverteixen les mateixes fonts anticapitalistes. Els cupaires asseguren estar disposats a negociar amb la majoria parlamentària per aconseguir que la llei prosperi, però adverteixen que suprimir aquesta part desvirtuaria la norma i l’objectiu que es perseguia.
"Proposem un canvi de marc jurídic perquè aquest està impugnat al TC, si no existeix la llei no es pot emetre sentència", justifiquen des de la CUP. Asseguren que és una "llei preventiva" redactada conjuntament amb lletrats de Plataforma per la Llengua i que té per objectiu principal evitar una sentència del Constitucional contra la vehicularitat del català.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones