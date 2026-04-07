ERC renova el 60% d’alcaldables a les grans ciutats
El partit de Junqueras busca recuperar la força electoral i dobla el nombre de candidates
Quim Bertomeu
Quan Oriol Junqueras va recuperar el lideratge d’ERC fa una mica més d’un any, es va imposar el repte de renovar els candidats a les municipals del 2027, després del revés que va patir el partit en les del 2023. Aquest canvi ha de ser un dels pilars sobre els quals mira de deixar enrere el cicle electoral advers que travessa l’organització. Quan falta poc més d’un any per a les municipals, Esquerra ja ha tancat els candidats de les principals ciutats de Catalunya seguint dues premisses: renovació i més presència de candidates.
De les 10 ciutats més poblades de Catalunya, un 60% tindran un candidat nou i el 40% seran dones. Es renoven Barcelona, Sabadell, Lleida, Tarragona, Santa Coloma de Gramenet i Reus, mentre que tornaran a apostar pel mateix alcaldable només Terrassa, Badalona i Mataró. Només falta per concretar-se el candidat de l’Hospitalet de Llobregat. De totes aquestes ciutats, tindran candidata Barcelona (Elisenda Alamany), Terrassa (Ona Martínez), Sabadell (Sílvia Renom) i Lleida (Jordina Freixanet). Són el doble que el 2023.
El procés de renovació s’ha executat amb temps i cautela. El motiu és que, sobre el paper, les assemblees locals del partit a cada localitat són "sobiranes" per elegir els seus representants. No obstant, a la direcció s’han aprofitat els resultats adversos del 2023 per promoure canvis. El cas més evident és el de les quatre capitals de província: Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona van tenir per a ERC una nit electoral amarga fa tres anys i totes quatre tindran un rostre nou en les eleccions del 2027. "ERC es renova per créixer i es prepara per competir amb més força a les principals ciutats i en el conjunt del país", expliquen fonts de la direcció del partit.
Si s’amplia el focus a les 25 ciutats més poblades de Catalunya, les xifres es mantenen estables. Hi ha 18 localitats on ERC ja té candidat definit i a 12 serà nou, més del 60%. D’aquestes 18, sis seran dones, fet que deixa el percentatge en el 34%. "Això reforça el valor polític del canvi perquè situa les dones i els nous lideratges en els espais més determinants del projecte municipal", exposa una veu autoritzada del partit. ERC buscarà que aquestes mateixes xifres de renovació i feminització es mantinguin en la resta de candidatures.
Si no s’avancen les eleccions generals o les catalanes, les municipals són els primers comicis en el calendari d’ERC i són especialment importants per dos motius. El primer, perquè seran el primer examen electoral des que Junqueras va recuperar el timó del partit a finals de l’any passat. El segon, perquè ERC s’hi juga trencar un sot electoral negatiu que va començar precisament amb les municipals del 2023, quan va passar de ser primera força municipal (23,53%) a tercera (17,32%). Seran, doncs, un termòmetre sobre la salut del partit.
"Marca refugi"
A banda de la renovació i la feminització, el partit també aspira a repetir el nombre de llistes municipals del 2023, quan va presentar 804 –sobre un total de 947 municipis–, el seu rècord de sempre. Si pot, buscarà fins i tot créixer en algunes més. Des de la direcció consideren que un dels valors d’ERC ha de passar pel de ser una "marca refugi", és a dir, unes sigles reconeixibles i amb trajectòria per a aquells votants preocupats per la inestabilitat política actual amb totes les enquestes apuntant a un creixement de l’extrema dreta.
